EGM ve PA bekçi alım hangi tarihte yapılacak, kimler başvurabilir? 2024 EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğinde yapılacak olan bekçi alımı na dair detaylar merak ediliyor. Peki 2024 EGM ve PA bekçi alımları başvuru tarihi ne zaman? Bekçi olarak görev almak isteyen adaylardan başvuru için hangi şartlar talep ediliyor? İşte habere ilişkin merak edilenler...

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ortaklığı ile yürütülecek çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci ve başvuru kılavuzu için henüz resmi bir duyuru paylaşılmadı. Yeni gelişmeler kurumların resmi sitesi üzerinden yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

🔎Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

🔎Kamu haklarından mahrum olmamak

🔎Kötü şöhretli olmamak

🔎Memuriyete engeli olmamak

🔎Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak

🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

🔎Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

🔎Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

🔎Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış ve katılmamış olmak,

🔎Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.