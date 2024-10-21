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EGM ve PA bekçi alım hangi tarihte yapılacak, kimler başvurabilir? 2024 EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine alınacak bekçi kadrosuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar gözlerini yeni açıklamalara çevirdi. Ön Sağlık Kontrolü Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek olan alımlara dair merak edilen detaylar ise şöyle...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:43
EGM ve PA bekçi alım hangi tarihte yapılacak, kimler başvurabilir? 2024 EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğinde yapılacak olan bekçi alımına dair detaylar merak ediliyor. Peki 2024 EGM ve PA bekçi alımları başvuru tarihi ne zaman? Bekçi olarak görev almak isteyen adaylardan başvuru için hangi şartlar talep ediliyor? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ortaklığı ile yürütülecek çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci ve başvuru kılavuzu için henüz resmi bir duyuru paylaşılmadı. Yeni gelişmeler kurumların resmi sitesi üzerinden yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

🔎Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
🔎Kamu haklarından mahrum olmamak
🔎Kötü şöhretli olmamak
🔎Memuriyete engeli olmamak
🔎Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
🔎Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak
🔎Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
🔎Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış ve katılmamış olmak,
🔎Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

EGM ve PA bekçi alım hangi tarihte yapılacak, kimler başvurabilir? 2024 EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGM bekçilik başvuru ekranına nasıl ulaşılır?

Çarşı ve mahalle bekçiliği alım ilanının resmi gazetede yayınlanmasının ardından adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

🔴EGM BEKÇİLİK BAŞVURU EKRANI

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