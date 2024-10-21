PTT 10 bin personel alımı 2024: PTT personel alımı ilanları yayımlandı mı? Başvuru şartları ve tarihi...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT tarafından 2024 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Kurumun her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirdiği alımlara dair duyurular, resmi internet sitesi ve ilgili haber kaynakları üzerinden paylaşılmakta. Ancak bu yıl için herhangi bir personel alım ilanı yayımlanmadı. PTT personel alımına ilişkin yeni bir duyuru yapıldığında, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili tüm gelişmelerin haber kaynaklarında yer bulması bekleniyor. Bu nedenle adayların resmi kanalları takip etmeleri önerilmektedir.