EKPSS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercih takvimi!

Engelli bireyler için devlet memuru olma yolunda önemli bir adım olan bu tercih süreci ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlamasıyla başlayacak. Adaylar memur olarak atanabilmek için kılavuzda yer alacak kadrolara başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
(Takvim Foto Arşiv)
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
(Takvim Foto Arşiv)
2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ya da Kasım ayında başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.