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EKPSS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercih takvimi!

2024 EKPSS tercih süreci kamuya atanmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılacak tercihlerin başlaması için ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte adaylar kılavuzda yer alacak kadro ve pozisyonları inceleyerek tercihlerini yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 06:09 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 07:09
EKPSS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercih takvimi!

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Engelli bireyler için devlet memuru olma yolunda önemli bir adım olan bu tercih süreci ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlamasıyla başlayacak. Adaylar memur olarak atanabilmek için kılavuzda yer alacak kadrolara başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ya da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercih takvimi!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

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