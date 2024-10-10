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Kızılay, İstanbul’da personel alacak: KPSS’siz iş imkanı! Temizlik, Yaşlı Bakım...

Türk Kızılay, Ekim ayının ilk personel alım ilanını yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, temizlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylardan en az ilköğretim mezunu olmaları ve temizlik alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmaları bekleniyor.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:27
Kızılay, İstanbul’da personel alacak: KPSS’siz iş imkanı! Temizlik, Yaşlı Bakım...

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Türk Kızılay, Ekim ayının ilk personel alım ilanlarını yayımladı. Son dakika yapılan açıklamaya göre, temizlik görevlisi ve yaşlı bakım teknikeri kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alınacak. Başvurular internet üzerinden yapılmaya başlandı. İlanlarda KPSS puan şartı aranmaksızın yapılacak alımların başvuru bilgilerini ve şartlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

1. TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Eğitim Şartı: En az ilköğretim mezunu

Deneyim: Alanında en az 2 yıl deneyim

Bilgi: Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi olmak

Yetkinlikler: Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü

İkamet Şartı: İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan

İlanların yer aldığı sayfaİlanların yer aldığı sayfa

2. YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ

Eğitim Şartı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda sertifikalı kurs almış

Deneyim: Alanında en az 1 yıl deneyim

Görev Tanımı: Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara refakat etmek

Yetkinlikler: Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü

İkamet Şartı: İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan

BAŞVURULAR NASIL YAPILCAK?

Başvuru yapacak olan kadın ve erkek adaylar, gerekli şartları sağladıkları takdirde başvuru sürecini tamamlayabilirler. Kadrolar ve ilanlarla ilgili bilgi almak ve detayları incelemek için link üzerinden başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

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