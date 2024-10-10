Kızılay, İstanbul’da personel alacak: KPSS’siz iş imkanı! Temizlik, Yaşlı Bakım...

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Türk Kızılay, Ekim ayının ilk personel alım ilanlarını yayımladı. Son dakika yapılan açıklamaya göre, temizlik görevlisi ve yaşlı bakım teknikeri kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alınacak. Başvurular internet üzerinden yapılmaya başlandı. İlanlarda KPSS puan şartı aranmaksızın yapılacak alımların başvuru bilgilerini ve şartlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Fotoğraflar: AA KIZILAY PERSONEL ALIM İLANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 1. TEMİZLİK GÖREVLİSİ Eğitim Şartı: En az ilköğretim mezunu Deneyim: Alanında en az 2 yıl deneyim Bilgi: Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi olmak Yetkinlikler: Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü İkamet Şartı: İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan