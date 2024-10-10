Kızılay, İstanbul’da personel alacak: KPSS’siz iş imkanı! Temizlik, Yaşlı Bakım...

Türk Kızılay, Ekim ayının ilk personel alım ilanlarını yayımladı. Son dakika yapılan açıklamaya göre, temizlik görevlisi ve yaşlı bakım teknikeri kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alınacak. Başvurular internet üzerinden yapılmaya başlandı. İlanlarda KPSS puan şartı aranmaksızın yapılacak alımların başvuru bilgilerini ve şartlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...
Fotoğraflar: AA
KIZILAY PERSONEL ALIM İLANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
1. TEMİZLİK GÖREVLİSİ
Eğitim Şartı: En az ilköğretim mezunu
Deneyim: Alanında en az 2 yıl deneyim
Bilgi: Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi olmak
Yetkinlikler: Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü
İkamet Şartı: İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan
İlanların yer aldığı sayfa
2. YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ
Eğitim Şartı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda sertifikalı kurs almış
Deneyim: Alanında en az 1 yıl deneyim
Görev Tanımı: Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara refakat etmek
Yetkinlikler: Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü
İkamet Şartı: İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan