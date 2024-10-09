TYP maaşları ne zaman yatacak 2024? İŞKUR İUP maaşları kaç TL yatacak? TYP ilk maaş ödeme takvimi!

İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP), işsiz bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Programa katılanlar için yapılacak maaş ödemeleri ise katılımcılar arasında merak konusu olmuş durumda. İlk maaş dönemine giren İUP katılımcıları, maaşlarının ne zaman yatacağını öğrenmek için İŞKUR'dan gelecek resmi açıklamaları takip ediyor.

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İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor.