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İŞKUR 4 bin 529 temizlik işçisi alacak! İl il hastane personel ilanları açıldı! İstanbul, Ankara, Antalya...

İŞKUR çeşitli sektörlerdeki işverenlerle iş birliği yaparak farklı alanlarda iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu fırsatlar özellikle beden işçisi, temizlik görevlisi gibi alanlarda yoğunlaşmakta ve bu pozisyonlara KPSS şartı olmadan başvuru yapılmasına olanak tanınıyor. İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre 4 bin 529 temizlik işçisi alınacak. Peki başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte habere dair merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:30 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:30
İŞKUR 4 bin 529 temizlik işçisi alacak! İl il hastane personel ilanları açıldı! İstanbul, Ankara, Antalya...

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İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları, KPSS şartı olmaksızın ve sınavsız başvuru seçeneği ile adaylara geniş istihdam fırsatları sunmakta. Özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için bu ilanlar, kamu ve özel sektörde çalışma imkanı sağlıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvurular adaylara çeşitli iş olanakları açıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonları

Beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar İŞKUR tarafından sıkça ilan edilen ve başvuru yapılabilen iş alanları arasında dikkat çekiyor. İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayımlanan son ilanlara göre 4 bin 529 temizlik işçisi alınacak. Bu pozisyonlar fiziksel gücü ve dayanıklılığı yüksek adaylar için uygun olup, kamu ve özel sektörde birçok farklı kurum ve kuruluşta istihdam imkanı sunuyor. Bu süreçte adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilir ve kendilerine en uygun pozisyonu seçebilirler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞKUR başvuru süreci nasıl ilerliyor?

İŞKUR'un resmi internet sitesi, iş arayan adaylar için kullanımı kolay ve erişilebilir bir platform sunuyor. İş ilanlarına başvurmak isteyen adaylar site üzerinden ilanları inceleyebilir ve başvuru yapabilirler. Başvuru sürecinde adaylardan temel kişisel bilgilerin yanı sıra, iş tecrübesi ve yeteneklerini belirtmeleri bekleniyor. Bu bilgiler işverenlerin doğru adayı bulmasına olanak tanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Temizlik görevlisi pozisyonu için hangi şartlar aranıyor?

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca emekli ya da malul aylığı almamaları, öğrenci statüsünde olmamaları, başka bir işte sigortalı çalışmamaları şart koşuluyor. İstihdam edilen adayların, iş süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmeleri de gerekli. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR'a kayıtlı olması da başlıca şartlar arasında yer alıyor. Bu şartları sağlayan adaylar, MEB'in temizlik personeli alımı için başvuruda bulunabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi illerden başvuru alınacak?

Manisa, Niğde, Ankara, İstanbul, Antalya ve Zonguldak için temizlik personeli başvuru ilanı açıldı. Güncel il ve personel sayısı için aşağıda paylaşacağımız resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz.

İlanları incelemek ve başvuru yapmak için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=9139

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