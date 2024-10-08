İŞKUR 4 bin 529 temizlik işçisi alacak! İl il hastane personel ilanları açıldı! İstanbul, Ankara, Antalya...

İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları, KPSS şartı olmaksızın ve sınavsız başvuru seçeneği ile adaylara geniş istihdam fırsatları sunmakta. Özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için bu ilanlar, kamu ve özel sektörde çalışma imkanı sağlıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvurular adaylara çeşitli iş olanakları açıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonları

Beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar İŞKUR tarafından sıkça ilan edilen ve başvuru yapılabilen iş alanları arasında dikkat çekiyor. İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayımlanan son ilanlara göre 4 bin 529 temizlik işçisi alınacak. Bu pozisyonlar fiziksel gücü ve dayanıklılığı yüksek adaylar için uygun olup, kamu ve özel sektörde birçok farklı kurum ve kuruluşta istihdam imkanı sunuyor. Bu süreçte adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilir ve kendilerine en uygun pozisyonu seçebilirler.