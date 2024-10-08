İŞKUR 4 bin 529 temizlik işçisi alacak! İl il hastane personel ilanları açıldı! İstanbul, Ankara, Antalya...

(Takvim Foto Arşiv)
Temizlik görevlisi pozisyonu için hangi şartlar aranıyor?
Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca emekli ya da malul aylığı almamaları, öğrenci statüsünde olmamaları, başka bir işte sigortalı çalışmamaları şart koşuluyor. İstihdam edilen adayların, iş süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmeleri de gerekli. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR'a kayıtlı olması da başlıca şartlar arasında yer alıyor. Bu şartları sağlayan adaylar, MEB'in temizlik personeli alımı için başvuruda bulunabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Hangi illerden başvuru alınacak?
Manisa, Niğde, Ankara, İstanbul, Antalya ve Zonguldak için temizlik personeli başvuru ilanı açıldı. Güncel il ve personel sayısı için aşağıda paylaşacağımız resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz.
İlanları incelemek ve başvuru yapmak için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=9139