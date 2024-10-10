Jandarma boy-kilo sınırı ve başvuru koşulları! JGK uzman erbaş alımı kılavuzu full PDF indir! 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş başvuru ekranı...

Jandarma alımı başvuru kılavuzu için araştırmalar hızlandı. Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı için 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar jandarma, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere ve havacılık alt branşlarında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilecek. Uzman erbaş olmak isteyenler, başvuru şartlarını dikkatle incelemeli ve süreci yakından takip etmeli. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
JGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu
Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartları resmi olarak açıklandı.
2025 yılı başvuru kılavuzu
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Başvurular, 7 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, vatandas.jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kamuilan.sbb.gov.tr internet siteleri üzerinden online olarak yapabilecekler. Başvuru kılavuzunda yer alan başvuru saatleri ve gerekli belgeler bu sitelerden temin edilebilecek.
Hangi Branşlarda Alım Yapılacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına şu branşlarda alım yapılacak:
- 9.075 Jandarma
- 5 Bot Serdümeni
- 500 Sıhhiyeci
- 100 Muhabere
- 10 Havacılık Alt Branşlarında Uzman Erbaş