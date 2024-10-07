2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: 9 bin 690 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Başvuru Şartlarından bazıları şu şekilde; Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanı en az 50 olmak, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak.

01 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak.

Diğer branşlar için: Tablo (2-4)'te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olmak.

Jandarma branşı için: En az lise mezunu olmak. (Lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvurabilir.)

Türk vatandaşı ve erkek olmak.

Başvuru, detaylı bilgiler ve şartlar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek. Adayların, sağlık raporu, güvenlik soruşturması gibi ek şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.

(Anadolu Ajansı)

Askerlik Şartı:

Askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmamaktadır. Askerlik yaparken başvuranlar için birlik komutanlığından en az 80 puanlık nitelik belgesi gereklidir.

Askerliğe elverişli değildir raporu bulunmamak.

Askerlik yapmış olan adaylar için terhis tarihinin 07 Ekim 2019 ve sonrasında olması gerekir.

Sağlık Durumu:

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" sağlık kurulu raporu almak.

Boy uzunluğunun 167-210 cm arasında olması ve boy-kilo oranının uygun olması.

Güvenlik Soruşturması:

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Disiplin Durumu:

Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak.

Ortaöğretim kurumlarında disiplin cezası almamış olmak.

Adli Durum:

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, 30 günden fazla hapis cezası veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.

Fiziki Yeterlilik:

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak.

Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu, düztabanlık gibi rahatsızlıklar olmamak.

Yüz, baş, boyun, el ve kollarında görünür dövme bulunmamak.

Diğer Şartlar:

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak.

Askeri görevden herhangi bir sebeple çıkarılmamış veya ilişiği kesilmemiş olmak.

Başvuru ve Sınav Süreci

Başvuruların Alınması:

Başvurular alındıktan sonra KPSS puanlarına göre adaylar sıralanır ve kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılır.

Şehit ve Gazi Yakınları:

Şehit ve malul eş ve çocukları için ayrı bir sıralama yapılır.

Boş Kalan Kontenjanlar:

Öğrenim seviyelerine göre boş kalan kontenjanlar, alt veya üst seviyelere aktarılacaktır.

Eşdeğerlik Belgeleri:

Adaylar, mezun oldukları bölümün eşdeğer olduğunu düşündükleri belgeleri ön başvuru sırasında sisteme yükleyecek ve sınav esnasında yanlarında getirecektir.

Uyarılar

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar tekrar görevlendirilemezler.

Adayların başvurularını güncel adres bilgileri ile yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU: https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden detaylı kılavuza ulaşabilirsiniz.