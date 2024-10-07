SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: 9 bin 690 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar Türkiye genelinde farklı branşlarda gerçekleşecek. Adaylar, başvuru koşullarını sağlayarak bu büyük alım sürecine dahil olabilecek. Peki 9 bin 690 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Haberimizde detaylı olarak verdik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:10
2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: 9 bin 690 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Başvuruların detayları adaylarda aranan şartlar ve başvuru sürecine dair önemli bilgiler de paylaşılırken binlerce genç bu fırsatı değerlendirmek için şimdiden hazırlıklara başladı.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Hangi branşlara alım yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Başvurular, 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartlarından bazıları şu şekilde;

Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanı en az 50 olmak, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Başvuru, detaylı bilgiler ve şartlar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek. Adayların, sağlık raporu, güvenlik soruşturması gibi ek şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.

Uzman Erbaş Başvuru Şartları ve Giriş Koşulları

Vatandaşlık ve Cinsiyet:

Türk vatandaşı ve erkek olmak.

Eğitim Şartı:

Jandarma branşı için: En az lise mezunu olmak. (Lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvurabilir.)

Diğer branşlar için: Tablo (2-4)'te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olmak.

Yaş Şartı:

01 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak.

01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Askerlik Şartı:

Askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmamaktadır. Askerlik yaparken başvuranlar için birlik komutanlığından en az 80 puanlık nitelik belgesi gereklidir.

Askerliğe elverişli değildir raporu bulunmamak.

Askerlik yapmış olan adaylar için terhis tarihinin 07 Ekim 2019 ve sonrasında olması gerekir.

Sağlık Durumu:

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" sağlık kurulu raporu almak.

Boy uzunluğunun 167-210 cm arasında olması ve boy-kilo oranının uygun olması.

Güvenlik Soruşturması:

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Disiplin Durumu:

Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak.

Ortaöğretim kurumlarında disiplin cezası almamış olmak.

Adli Durum:

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, 30 günden fazla hapis cezası veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.

Fiziki Yeterlilik:

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak.

Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu, düztabanlık gibi rahatsızlıklar olmamak.

Yüz, baş, boyun, el ve kollarında görünür dövme bulunmamak.

Diğer Şartlar:

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak.

Askeri görevden herhangi bir sebeple çıkarılmamış veya ilişiği kesilmemiş olmak.

Başvuru ve Sınav Süreci

Başvuruların Alınması:

Başvurular alındıktan sonra KPSS puanlarına göre adaylar sıralanır ve kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılır.

Şehit ve Gazi Yakınları:

Şehit ve malul eş ve çocukları için ayrı bir sıralama yapılır.

Boş Kalan Kontenjanlar:

Öğrenim seviyelerine göre boş kalan kontenjanlar, alt veya üst seviyelere aktarılacaktır.

Eşdeğerlik Belgeleri:

Adaylar, mezun oldukları bölümün eşdeğer olduğunu düşündükleri belgeleri ön başvuru sırasında sisteme yükleyecek ve sınav esnasında yanlarında getirecektir.

Uyarılar

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar tekrar görevlendirilemezler.

Adayların başvurularını güncel adres bilgileri ile yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU: https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden detaylı kılavuza ulaşabilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderlik edecek! AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem Gazze ve Lübnan | İşte masadaki konular
Semih Çelik’in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner’in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil’le görüntülü görüşmüşler
AK Parti’den soykırımın yıl dönümünde tüm dünyaya çağrı: İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş: Sır battaniye ortaya çıktı | Babaevinde mi öldürüldü?
ÖZEL | Mourinho’dan sürpriz hamle! Aynısını Jorge Jesus da yapmıştı
Ünlü pidecide domuz eti şoku! İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı: Yasak bölge sayısı 6’ya yükseldi
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik’in incel bağlantısı! İncel nedir? Dünyada incel cinayeti var mı?
Mertens’in pozisyonu kırmızı kart mı? Hakem hocaları değerlendirdi
Dünya Gazze’de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor
Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan Kukla kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?
AK Parti’de ’değişim’in şifresi: Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak | Yargı reformu Başkan Erdoğan’a sunulacak
EMEKLİYE EKİM FIRSATI: Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon nerede?
Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi! Zarar veriyorsunuz
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
SON DAKİKA