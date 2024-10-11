SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

ÖSYM KPSS- 2024/2 tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS merkezi atama ne zaman 2024? Atama başvuruları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur olmak isteyen adaylar için merkezi atama süreci yaklaşıyor. 2024 yılına ait KPSS-2024/2 merkezi yerleştirme döneminde, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro talepleri 1 Ekim ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletilecek. Peki, 2024 KPSS/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu mu? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:27
ÖSYM KPSS- 2024/2 tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS merkezi atama ne zaman 2024? Atama başvuruları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan memur atamaları merkezi ve kurumsal olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Merkezi atamalarda adaylar ÖSYM tarafından belirlenen kadrolara ek bir sınav veya mülakat yapılmaksızın yerleştiriliyor. Bu nedenle KPSS'ye giren adaylar için merkezi atama tarihleri oldukça önem taşıyor. Peki, 2024 KPSS/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu mu? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN 2024?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Lübnan’dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin’e ulaştı! Vatandaşlar ilk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk
CHP’li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat’tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun
İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak?
Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!
Kasko seçerken nelere dikkat edilmeli? Düşük teminatlı tekliflerden kaçının! İşte yapılması gerekenler...
Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999’u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?
İş kurana 125 bin TL destek! Genç girişimcilere hem vergi hem prim avantajı: Kimler yararlanıyor?
Balkanlar’ın en büyüğü... Başkan Erdoğan’dan Namazgah Cami açılışında İsrail uyarısı: Karşısında durmak hepimizi görevi!
ÖZEL | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın röportajına tepki yağdı: Reçetenin sırrı domuz muydu?
Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: 3 metreden 3 kurşun! 250 bin detayı...
93 gündür oğlu kayıp olan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! Hayatından endişe ediyorum demişti
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama
SON DAKİKA