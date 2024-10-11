ÖSYM KPSS- 2024/2 tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS merkezi atama ne zaman 2024? Atama başvuruları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan memur atamaları merkezi ve kurumsal olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Merkezi atamalarda adaylar ÖSYM tarafından belirlenen kadrolara ek bir sınav veya mülakat yapılmaksızın yerleştiriliyor. Bu nedenle KPSS'ye giren adaylar için merkezi atama tarihleri oldukça önem taşıyor. Peki, 2024 KPSS/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu mu? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...