ÖSYM KPSS- 2024/2 tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS merkezi atama ne zaman 2024? Atama başvuruları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan memur atamaları merkezi ve kurumsal olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Merkezi atamalarda adaylar ÖSYM tarafından belirlenen kadrolara ek bir sınav veya mülakat yapılmaksızın yerleştiriliyor. Bu nedenle KPSS'ye giren adaylar için merkezi atama tarihleri oldukça önem taşıyor. Peki, 2024 KPSS/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu mu? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN 2024?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu.
Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.
(Takvim Foto Arşiv)
KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.