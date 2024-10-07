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KPSS şartı olmadan 37 ilde belediyelere 2220 personel alımı başladı!

Türkiye genelinde 37 ilde belediyelere KPSS puanı şartı aranmadan 2220 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, alımlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, büro memuru ve daha birçok kadro yer alıyor. Başvurular başladı ve adayların şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:58
KPSS şartı olmadan 37 ilde belediyelere 2220 personel alımı başladı!

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37 ilde belediyelere KPSS puanı aranmaksızın 2220 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan bu alım ilanlarıyla, birçok farklı pozisyonda kamu işçisi istihdam edilecek. İşte detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İlanlarda belirtilen kadrolar arasında şu meslek grupları yer alıyor:

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Büro Memuru

Tekniker

Teknisyen

Şoför

Öğretmen

Çağrı Merkezi Personeli

Beden İşçisi

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

Garson

Bulaşıkçı

Mühendis

Teknik Personel

Zabıta Yardımcı Personeli

İtfaiye Yardımcı Personeli

Bekçi

İŞKUR kurum dışı memur alımı ilanlarıİŞKUR kurum dışı memur alımı ilanları

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek sürekli bir sağlık sorunu veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Adli sicil kaydında taksirli suçlar veya kısa süreli hapis cezaları haricinde herhangi bir suça karışmamış olmak.

Terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapılara üye olmamak.

İl il sıralanan ilanlarİl il sıralanan ilanlar

İşçi Alımı Yapılacak İller

Personel alımı yapılacak illerin tam listesi ise şu şekildedir:

Manisa

Afyon

Hatay

Zonguldak

Kahramanmaraş

Erzincan

Erzurum

Konya

Denizli

İstanbul

Ordu

Bursa

Mersin

Antalya

Muğla

Tekirdağ

Isparta

Balıkesir

Eskişehir

İzmir

Çanakkale

Ankara

Ardahan

Kayseri

Diyarbakır

Şanlıurfa

Yozgat

Çorum

Bilecik

Sivas

Aydın

Burdur

Bolu

Van

Bingöl

Düzce

Kocaeli

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinde İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları sayfasından detaylı başvuru kılavuzlarına ulaşabilir ve ilgili pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuruların son tarihine dikkat edilmesi önem arz ediyor, geç başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, ilanları dikkatle inceleyerek belirtilen şartlara uygun şekilde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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