KPSS şartı olmadan 37 ilde belediyelere 2220 personel alımı başladı!

Adli sicil kaydında taksirli suçlar veya kısa süreli hapis cezaları haricinde herhangi bir suça karışmamış olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek sürekli bir sağlık sorunu veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Personel alımı yapılacak illerin tam listesi ise şu şekildedir:

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinde İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları sayfasından detaylı başvuru kılavuzlarına ulaşabilir ve ilgili pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuruların son tarihine dikkat edilmesi önem arz ediyor, geç başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, ilanları dikkatle inceleyerek belirtilen şartlara uygun şekilde başvurularını yapmaları gerekmektedir.