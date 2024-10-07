KPSS şartı olmadan 37 ilde belediyelere 2220 personel alımı başladı!

37 ilde belediyelere KPSS puanı aranmaksızın 2220 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan bu alım ilanlarıyla, birçok farklı pozisyonda kamu işçisi istihdam edilecek. İşte detaylar...
37 ilde belediyelere KPSS puanı aranmaksızın 2220 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan bu alım ilanlarıyla, birçok farklı pozisyonda kamu işçisi istihdam edilecek. İşte detaylar...
İlanlarda belirtilen kadrolar arasında şu meslek grupları yer alıyor:
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Büro Memuru
Tekniker
Teknisyen
Şoför
Öğretmen
Çağrı Merkezi Personeli
Beden İşçisi
Aşçı ve Aşçı Yardımcısı
Garson
Bulaşıkçı
Mühendis
Teknik Personel
Zabıta Yardımcı Personeli
İtfaiye Yardımcı Personeli
Bekçi
Başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Görevini yapmasına engel olabilecek sürekli bir sağlık sorunu veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
Adli sicil kaydında taksirli suçlar veya kısa süreli hapis cezaları haricinde herhangi bir suça karışmamış olmak.
Terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapılara üye olmamak.
Personel alımı yapılacak illerin tam listesi ise şu şekildedir:
Manisa
Afyon
Hatay
Zonguldak
Kahramanmaraş
Erzincan
Erzurum
Konya
Denizli
İstanbul
Ordu
Bursa
Mersin
Antalya
Muğla
Tekirdağ
Isparta
Balıkesir
Eskişehir
İzmir
Çanakkale
Ankara
Ardahan
Kayseri
Diyarbakır
Şanlıurfa
Yozgat
Çorum
Bilecik
Sivas
Aydın
Burdur
Bolu
Van
Bingöl
Düzce
Kocaeli
Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinde İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları sayfasından detaylı başvuru kılavuzlarına ulaşabilir ve ilgili pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuruların son tarihine dikkat edilmesi önem arz ediyor, geç başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, ilanları dikkatle inceleyerek belirtilen şartlara uygun şekilde başvurularını yapmaları gerekmektedir.