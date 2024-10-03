Ekim ayında büyük işe alım! İŞKUR ile 81 ilde 2 bin 970 İUP personel aranıyor

İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ilde toplam 2 Bin 970 personel alımı gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaymakamlıklar ve Valilikler bünyesinde yapılacak bu alımlar için başvuru süreci başladı. İşte detaylar...
İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ilde toplam 2 Bin 970 personel alımı gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaymakamlıklar ve Valilikler bünyesinde yapılacak bu alımlar için başvuru süreci başladı. İşte detaylar...
İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından oluşturulmuş yeni bir başvuru ve ilan platformudur. Bu platform ile kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımları yapılmaktadır. Önceden TYP (Toplum Yararına Program) olarak bilinen program, artık sadece doğal afetler kapsamında kullanılacak ve diğer personel alımları İUP üzerinden gerçekleştirilecektir.
İUP platformu üzerinden çeşitli bakanlıklar ve kaymakamlıklar bünyesinde personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR'un açıkladığı listeye göre alım yapılacak kurumlar ve kontenjanlar şu şekilde:
📍 Mersin Gençlik ve Spor Bakanlığı: 360 Kişi
📍 Kastamonu Gençlik ve Spor Bakanlığı: 80 Kişi
📍 Manisa Gençlik ve Spor Bakanlığı: 220 Kişi
📍 Mardin Kaymakamlığı: 500 Kişi
📍 Şırnak Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1190 Kişi
📍 Erzurum Gençlik ve Spor Bakanlığı: 150 Kişi
📍 Bolu Gençlik ve Spor Bakanlığı: 80 Kişi
📍 Şırnak Kaymakamlıklar: 270 Kişi
📍 Çanakkale Gençlik ve Spor Bakanlığı: 200 Kişi
💼 Toplam Kontenjan: 2 Bin 970 Kişi
İUP personel alımı için belirlenen genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
✅ 18 yaşını doldurmuş olmak,
✅ Kuruma kayıtlı olmak,
✅ Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
✅ Son bir yılda yüklenici firma veya bağlı kuruluşlarında çalışmamış olmak,
✅ Başvuru tarihi itibarıyla son bir ay içinde sigortalı olarak bildirilmemiş olmak,
✅ Hane gelir şartını sağlamak,
✅ Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
Not: Belirtilen şartları sağlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce İŞKUR sistemindeki kayıt bilgilerinizin güncel olduğundan emin olun.
Başvurular, İŞKUR üzerinden ilanların yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yapılmalıdır. İlan yayım tarihini kaçırmamak ve başvurunuzu zamanında gerçekleştirmek için İŞKUR ilan sayfasını takipte kalın. Başvurular, e-Devlet, ALO 170 ve e-şube üzerinden online olarak yapılabilir. Zorunlu hallerde il müdürlükleri ve hizmet merkezleri aracılığıyla başvuru alınabilir.
Adım: İŞKUR'un resmi sitesine https://esube.iskur.gov.tr tıklayın.
Adım: E-Devlet şifreniz veya İŞKUR kayıt bilgilerinizle giriş yapın.
Adım: İUP ilanlarını bulun ve ilgili ilana başvurunuzu gerçekleştirin.
Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında sonuçlar, İŞKUR'un resmi platformu üzerinden duyurulacak. İlgili kurumların web sitelerinden ve İŞKUR'un duyuru sayfasından başvuru sonuçlarınızı takip edebilirsiniz.