Ekim ayında büyük işe alım! İŞKUR ile 81 ilde 2 bin 970 İUP personel aranıyor

İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ilde toplam 2 Bin 970 personel alımı gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaymakamlıklar ve Valilikler bünyesinde yapılacak bu alımlar için başvuru süreci başladı. İşte detaylar...

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📌 İUP Nedir?

İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından oluşturulmuş yeni bir başvuru ve ilan platformudur. Bu platform ile kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımları yapılmaktadır. Önceden TYP (Toplum Yararına Program) olarak bilinen program, artık sadece doğal afetler kapsamında kullanılacak ve diğer personel alımları İUP üzerinden gerçekleştirilecektir.