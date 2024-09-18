GSB KYK yurtlarına İUP personel alımı İŞKUR üzerinden başladı! İşte kadrolar

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024 yılı için KYK yurtlarında çalışacak yeni personel alımını başlattı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu alımlar, özellikle temizlik personeli pozisyonlarına olan yüksek talep ile dikkat çekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 yılı için KYK yurtlarına yaklaşık 60 bin İUP personeli alımı yapmayı planlıyor. Bu büyük çaplı alım, çeşitli illerdeki kontenjanlara göre dağıtılacak. İşte bazı illerdeki kontenjan dağılımları:

KYK Yurtlarında Bakım ve Temizlik Personeli Görev Tanımları

GSB kapsamında KYK yurtlarında çalışacak personeller, yurtların hijyenik ve işlevsel kalmasını sağlamak için çeşitli görevler üstlenirler. Bu personel iki ana kategoride değerlendirilir:

Bakım/Onarım Personeli Görevleri:

Yurt binalarının elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinin bakımını yapmak. Düzenli tesisat ve ekipman kontrollerini yapmak. Acil durumlarda hızlı müdahale sağlamak. Güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak. Periyodik bakım işlemlerini yapmak.

Temizlik Personeli Görevleri:

Ortak alanların günlük temizliğini sağlamak. Öğrenci odalarını hijyenik bir şekilde temizlemek ve düzenlemek. Düzenli dezenfeksiyon işlemleriyle hijyeni sağlamak. Atık yönetimini düzenli olarak yapmak. Temizlik malzemelerinin uygun şekilde kullanılmasını ve depolanmasını sağlamak.