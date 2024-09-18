GSB KYK yurtlarına İUP personel alımı İŞKUR üzerinden başladı! İşte kadrolar

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024 yılı için KYK yurtlarında çalışacak yeni personel alımını başlattı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu alımlar, özellikle temizlik personeli pozisyonlarına olan yüksek talep ile dikkat çekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024 yılı için KYK yurtlarında çalışacak yeni personel alımını başlattı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu alımlar, özellikle temizlik personeli pozisyonlarına olan yüksek talep ile dikkat çekiyor.
GSB'nin 2024 Personel Alım Hedefi ve İl Dağılımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 yılı için KYK yurtlarına yaklaşık 60 bin İUP personeli alımı yapmayı planlıyor. Bu büyük çaplı alım, çeşitli illerdeki kontenjanlara göre dağıtılacak. İşte bazı illerdeki kontenjan dağılımları:
500 Kişilik İUP Personeli
İş İlanı No: 1501
100 Kişilik İUP Personeli
İş İlanı No: 1403
70 Kişilik İUP Personeli
İş İlanı No: 1406
140 Kişilik İUP Personeli
İş İlanı No: 1407
GSB kapsamında KYK yurtlarında çalışacak personeller, yurtların hijyenik ve işlevsel kalmasını sağlamak için çeşitli görevler üstlenirler. Bu personel iki ana kategoride değerlendirilir:
Yurt binalarının elektrik, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinin bakımını yapmak. Düzenli tesisat ve ekipman kontrollerini yapmak. Acil durumlarda hızlı müdahale sağlamak. Güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak. Periyodik bakım işlemlerini yapmak.
Ortak alanların günlük temizliğini sağlamak. Öğrenci odalarını hijyenik bir şekilde temizlemek ve düzenlemek. Düzenli dezenfeksiyon işlemleriyle hijyeni sağlamak. Atık yönetimini düzenli olarak yapmak. Temizlik malzemelerinin uygun şekilde kullanılmasını ve depolanmasını sağlamak.
IUP Personel Alımı Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Kuruma kayıtlı olmamak.
Yaşlılık veya maluliyet aylığı almıyor olmak. Program başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde veya program başlangıcına kadar herhangi bir yüklenici veya bağlı kuruluşun çalışanı olmamak. Başvuru tarihinden önceki son ay içinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olmamak. 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olmamak. Hane halkı gelir şartını karşılamak. Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.
İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından uygulanan ve Teklif Yönetim Programı'nın (TYP) yerini alan bir istihdam programıdır. Bu program, iş arayanların çeşitli sektörlerde geçici istihdam olanakları sunarak işgücü piyasasına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. İUP kapsamında yapılan alımlar, katılımcılara hem deneyim kazandırmakta hem de ekonomik destek sağlar.