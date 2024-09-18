2025 resmi tatiller listesi! 45 gün tatil mi yapılacak?

Ramazan Bayramı Tatili
2025 yılı Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Bu tatil, 3 iş günü sürse de, hafta sonu ile birleştirildiğinde 9 günlük bir tatil yapılabilir. Özellikle Ramazan Bayramı sonrası dinlenmek isteyenler için ideal bir zaman dilimi olacak.
Kurban Bayramı Tatili
Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tatil, cuma gününden pazartesi gününe kadar sürecek. Eğer çalışanlar, bayram öncesinde 4 gün izin alırlarsa, toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı elde edebilirler. Bu tatil özellikle yaz başlangıcında dinlenmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.
23 Nisan ve 1 Mayıs Tatilleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Eğer çalışanlar, perşembe ve cuma günlerini yıllık izin olarak kullanırlarsa, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatil yapabilirler. Aynı şekilde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, perşembe gününe denk geliyor. 2 günlük izinle birlikte bu tatil de 5 güne çıkarılabilir.
15 Temmuz ve 30 Ağustos Tatilleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü izin alarak 4 günlük bir tatil yapma fırsatı doğuyor. Bu kısa tatil, yaz ortasında dinlenmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tatil, kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.
Cumhuriyet Bayramı Tatili
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2025 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Eğer çalışanlar, hafta başında 2 gün izin alırlarsa, 5 günlük bir tatil yapabilirler. Bu da sonbaharın ortasında, yoğun iş temposundan uzaklaşmak ve dinlenmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.
RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
🎉 Yılbaşı
📅 1 Ocak 2025
⏳ 1 Gün
📆 Çarşamba
🌙 Ramazan Bayramı
📅 30 Mart - 1 Nisan 2025
⏳ 3 Gün
📆 Pazar - Salı
🎈 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
📅 23 Nisan 2025
⏳ 1 Gün
📆 Çarşamba
⚒️ İşçi Bayramı
📅 1 Mayıs 2025
⏳ 1 Gün
📆 Perşembe
🏃♂️ Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
📅 19 Mayıs 2025
⏳ 1 Gün
📆 Pazartesi
🐏 Kurban Bayramı
📅 6 - 9 Haziran 2025
⏳ 4 Gün
📆 Cuma - Pazartesi
🗳️ Demokrasi ve Milli Birlik Günü
📅 15 Temmuz 2025
⏳ 1 Gün
📆 Salı
🏅 Zafer Bayramı
📅 30 Ağustos 2025
⏳ 1 Gün
📆 Cumartesi
🇹🇷 Cumhuriyet Bayramı
📅 28-29 Ekim 2025
⏳ 1.5 Gün
📆 Çarşamba