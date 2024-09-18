2025 resmi tatiller listesi! 45 gün tatil mi yapılacak?

Ramazan Bayramı Tatili

2025 yılı Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Bu tatil, 3 iş günü sürse de, hafta sonu ile birleştirildiğinde 9 günlük bir tatil yapılabilir. Özellikle Ramazan Bayramı sonrası dinlenmek isteyenler için ideal bir zaman dilimi olacak.

Kurban Bayramı Tatili

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tatil, cuma gününden pazartesi gününe kadar sürecek. Eğer çalışanlar, bayram öncesinde 4 gün izin alırlarsa, toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı elde edebilirler. Bu tatil özellikle yaz başlangıcında dinlenmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

23 Nisan ve 1 Mayıs Tatilleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Eğer çalışanlar, perşembe ve cuma günlerini yıllık izin olarak kullanırlarsa, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatil yapabilirler. Aynı şekilde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, perşembe gününe denk geliyor. 2 günlük izinle birlikte bu tatil de 5 güne çıkarılabilir.