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2025 resmi tatiller listesi! 45 gün tatil mi yapılacak?

Yeni yıla yaklaşırken, çalışanlar 2025 yılı için tatil planlarını yapmaya şimdiden başladı. Özellikle resmi ve dini bayram tatilleri göz önüne alındığında, yıllık izin günlerini stratejik olarak kullananlar 45 güne kadar tatil yapma fırsatına sahip olabilir. Peki 2025'te çalışanları kaç gün tatil bekliyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 17:38
2025 resmi tatiller listesi! 45 gün tatil mi yapılacak?

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2025 yılı için çalışanlar şimdiden hesaplamalara başladı. Resmi tatiller ve yıllık izin günleri stratejik olarak kullanıldığında, 45 güne kadar tatil yapmak mümkün! Peki, hangi günler tatil? İzin günlerini nasıl planlamalısınız? İşte 2025 tatil takvimi ve tüm detaylar…

ÇALIŞANLAR İÇİN 2025 YILINDA UZUN TATİL FIRSATLARI!

Yazın bitmesiyle birlikte, çalışanlar yeni yıl için tatil planlarını yapmaya başladı bile. 2025 yılına yaklaşırken, resmi tatillerin ne zaman olacağı ve kaç gün izin yapılabileceği konusu merak konusu oldu. Resmi ve dini tatilleri doğru bir şekilde değerlendiren çalışanlar, 2025 yılında tatil sürelerini maksimuma çıkarma şansına sahipler. 14 gün yıllık izin hakkı olan bir çalışan, belirli günlerde izin alarak toplamda 45 güne kadar tatil yapabilir. İşte 2025 yılında çalışanları bekleyen resmi tatiller ve tatil planlarını nasıl yapabileceklerine dair detaylar…

2025 Yılında Resmi Tatiller

2025 yılı resmi ve dini tatiller açısından çalışanlar için oldukça avantajlı. Toplamda 14 gün resmi tatil olacak ve bu tatilleri stratejik bir şekilde yıllık izinlerle birleştiren çalışanlar, uzun tatiller yapabilir. Özellikle hafta sonu ile birleşen tatiller, ekstra tatil fırsatları sunacak.

Yılbaşı Tatili

Yılbaşı tatili, 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Eğer çalışanlar, perşembe ve cuma günlerini izin alırlarsa, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatil yapabilirler. Bu, yılın başında çalışanlara güzel bir dinlenme fırsatı sunuyor.

Ramazan Bayramı Tatili

2025 yılı Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Bu tatil, 3 iş günü sürse de, hafta sonu ile birleştirildiğinde 9 günlük bir tatil yapılabilir. Özellikle Ramazan Bayramı sonrası dinlenmek isteyenler için ideal bir zaman dilimi olacak.

Kurban Bayramı Tatili

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tatil, cuma gününden pazartesi gününe kadar sürecek. Eğer çalışanlar, bayram öncesinde 4 gün izin alırlarsa, toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı elde edebilirler. Bu tatil özellikle yaz başlangıcında dinlenmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

23 Nisan ve 1 Mayıs Tatilleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Eğer çalışanlar, perşembe ve cuma günlerini yıllık izin olarak kullanırlarsa, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatil yapabilirler. Aynı şekilde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, perşembe gününe denk geliyor. 2 günlük izinle birlikte bu tatil de 5 güne çıkarılabilir.

15 Temmuz ve 30 Ağustos Tatilleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü izin alarak 4 günlük bir tatil yapma fırsatı doğuyor. Bu kısa tatil, yaz ortasında dinlenmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tatil, kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.

Cumhuriyet Bayramı Tatili

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2025 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Eğer çalışanlar, hafta başında 2 gün izin alırlarsa, 5 günlük bir tatil yapabilirler. Bu da sonbaharın ortasında, yoğun iş temposundan uzaklaşmak ve dinlenmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

🎉 Yılbaşı
📅 1 Ocak 2025
⏳ 1 Gün
📆 Çarşamba

🌙 Ramazan Bayramı
📅 30 Mart - 1 Nisan 2025
⏳ 3 Gün
📆 Pazar - Salı

🎈 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
📅 23 Nisan 2025
⏳ 1 Gün
📆 Çarşamba

⚒️ İşçi Bayramı
📅 1 Mayıs 2025
⏳ 1 Gün
📆 Perşembe

🏃‍♂️ Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
📅 19 Mayıs 2025
⏳ 1 Gün
📆 Pazartesi

🐏 Kurban Bayramı
📅 6 - 9 Haziran 2025
⏳ 4 Gün
📆 Cuma - Pazartesi

🗳️ Demokrasi ve Milli Birlik Günü
📅 15 Temmuz 2025
⏳ 1 Gün
📆 Salı

🏅 Zafer Bayramı
📅 30 Ağustos 2025
⏳ 1 Gün
📆 Cumartesi

🇹🇷 Cumhuriyet Bayramı
📅 28-29 Ekim 2025
⏳ 1.5 Gün
📆 Çarşamba

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