İUP okul temizlik personeli başvurusu nereden yapılır? İŞKUR İUP nedir?

Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/adresine tıklamaları gerekli ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi ile veya İŞKUR kayıt bilgisi ile sisteme giriş yapınız.
İŞKUR İUP Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx
İUP Başvuru Şartları Nelerdir?
İşgücü Uyum Programı kapsamında başvuru yapacak adaylar için belirlenen bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuru şartları genel olarak şu şekilde sıralanmıştır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
18 yaşını doldurmuş olmak: İUP programı kapsamında yapılacak işe alımlar için başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak: Adayların İŞKUR kayıtlı işsiz statüsünde bulunmaları şarttır.
Başvurulacak pozisyona uygun olmak: Adayların, temizlik görevlisi olarak işe alınacak pozisyonlara uygun olması gerekmektedir. Temizlik personeli alımında fiziki yeterlilik ve sağlık koşulları göz önünde bulundurulmaktadır.
İUP Nedir?
İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından işsiz vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmak amacıyla geliştirilen yeni bir platformdur. Özellikle, istihdamda dezavantajlı olan gruplara yönelik olan bu program, kişilerin iş hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen bu projede, kamu kurumlarına ihtiyaç duyulan alanlarda personel alımları yapılacak.
Bu kapsamda İŞKUR, işsiz bireylere iş bulma sürecinde eğitim, beceri geliştirme ve çalışma disiplini kazandırarak istihdama katılmalarına olanak tanıyor. İUP, yalnızca geçici bir iş fırsatı yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin kalıcı olarak iş hayatına adapte olmalarını sağlamak adına bir köprü görevi üstleniyor.