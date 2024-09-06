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İUP okul temizlik personeli başvurusu nereden yapılır? İŞKUR İUP nedir?

Türkiye’de işsizliğin azaltılmasına yönelik önemli adımlardan biri olarak, İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) ile 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullara temizlik personeli alınacağı duyuruldu. Bu programla, iş arayan vatandaşlara yeni iş olanakları sunulacak. İUP’un ne olduğunu, başvuru şartlarını ve sürecini öğrenmek isteyen vatandaşlar için detayları inceledik.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 16:38 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 16:38
İUP okul temizlik personeli başvurusu nereden yapılır? İŞKUR İUP nedir?

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İUP, özellikle uzun süredir işsiz olan veya istihdamda zorluk yaşayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu programa dahil olan kişiler, hem yeni beceriler kazanacak hem de iş gücü piyasasına daha kolay adapte olacaklar. İUP sayesinde işe alınan temizlik görevlileri, eğitim ve çalışma disiplini kazanarak ilerleyen dönemlerde farklı iş kollarına yönelme şansına sahip olabilirler.

İUP Okul Temizlik Personeli Başvurusu Nereden Yapılır?

İŞKUR İş Gücü Uyum Programı (İUP) başvuruları, dijital platformlar üzerinden kolayca yapılabilecek. Program kapsamında açılan ilanlara başvurular e-Devlet, ALO 170 ve İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirilecek. İş başvurusu yapacak adaylar, başvuru süresince belirlenen tarihler arasında dijital olarak başvuru yapabilirler. Ayrıca, teknik ya da zorunlu hallerde, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri aracılığıyla da başvuru yapılabilecek.

Başvuru süreci beş gün olarak belirlenmiş olup, bu süre zarfında adaylar gerekli bilgileri sisteme girmek zorundadır. Başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması, değerlendirme sürecinde önemli rol oynayacak. Adaylar başvuru şartlarını ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları titizlikle incelemelidirler.

Başvuru Adımları:

e-Devlet Üzerinden Giriş: Başvurularınızı yapabilmek için öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

İŞKUR İUP İlanlarını İnceleyin: İŞKUR e-şubede açılan güncel iş ilanları arasından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Formunu Doldurun: İlgili pozisyon için gerekli bilgileri başvuru formunda eksiksiz bir şekilde doldurun.

Başvurunuzu Onaylayın: Tüm bilgilerinizi kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayarak süreci tamamlayın.

Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/adresine tıklamaları gerekli ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi ile veya İŞKUR kayıt bilgisi ile sisteme giriş yapınız.

İŞKUR İUP Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx

İUP Başvuru Şartları Nelerdir?

İşgücü Uyum Programı kapsamında başvuru yapacak adaylar için belirlenen bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuru şartları genel olarak şu şekilde sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş olmak: İUP programı kapsamında yapılacak işe alımlar için başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak: Adayların İŞKUR kayıtlı işsiz statüsünde bulunmaları şarttır.

Başvurulacak pozisyona uygun olmak: Adayların, temizlik görevlisi olarak işe alınacak pozisyonlara uygun olması gerekmektedir. Temizlik personeli alımında fiziki yeterlilik ve sağlık koşulları göz önünde bulundurulmaktadır.


İUP Nedir?

İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından işsiz vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmak amacıyla geliştirilen yeni bir platformdur. Özellikle, istihdamda dezavantajlı olan gruplara yönelik olan bu program, kişilerin iş hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen bu projede, kamu kurumlarına ihtiyaç duyulan alanlarda personel alımları yapılacak.

Bu kapsamda İŞKUR, işsiz bireylere iş bulma sürecinde eğitim, beceri geliştirme ve çalışma disiplini kazandırarak istihdama katılmalarına olanak tanıyor. İUP, yalnızca geçici bir iş fırsatı yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin kalıcı olarak iş hayatına adapte olmalarını sağlamak adına bir köprü görevi üstleniyor.

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