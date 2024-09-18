18-30 Eylül LÖSEV personel alım ilanları: Bulaşıkçı, temizlik görevlisi...

LÖSEV farklı illerde çeşitli kadrolarda personel ve işçi alımı yapacak. Başvuru detayları ve alım yapılacak kadrolar haberimizin devamında yer alıyor.

LÖSEV, Türkiye genelinde çeşitli illerde personel ihtiyacını karşılamak üzere alım yapacak. Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde sıralanıyor:

LÖSEV Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları bekleniyor: Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı. Sorumluluk alabilen ve inisiyatif kullanabilen. Hayat boyu öğrenmeye önem veren ve kişisel gelişimine yatırım yapan. Çalışma alanındaki gelişmeleri takip eden ve yeni teknolojileri kullanabilen. Alt kadroların eğitimine ve motivasyonuna önem veren, deneyimlerini paylaşabilen. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen ve Cumartesi günleri çalışmaya hazır. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.