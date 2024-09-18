18-30 Eylül LÖSEV personel alım ilanları: Bulaşıkçı, temizlik görevlisi...

LÖSEV farklı illerde çeşitli kadrolarda personel ve işçi alımı yapacak. Başvuru detayları ve alım yapılacak kadrolar haberimizin devamında yer alıyor.
LÖSEV farklı illerde çeşitli kadrolarda personel ve işçi alımı yapacak. Başvuru detayları ve alım yapılacak kadrolar haberimizin devamında yer alıyor.
LÖSEV, Türkiye genelinde çeşitli illerde personel ihtiyacını karşılamak üzere alım yapacak. Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde sıralanıyor:
Depo Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Şoför
İdari Destek Görevlisi
Çiftlik İşçisi
Satış Danışmanı
Ön Büro Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Bulaşıkçı
Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları bekleniyor: Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı. Sorumluluk alabilen ve inisiyatif kullanabilen. Hayat boyu öğrenmeye önem veren ve kişisel gelişimine yatırım yapan. Çalışma alanındaki gelişmeleri takip eden ve yeni teknolojileri kullanabilen. Alt kadroların eğitimine ve motivasyonuna önem veren, deneyimlerini paylaşabilen. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen ve Cumartesi günleri çalışmaya hazır. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar başvurularını İŞKUR'un e-şube portalı üzerinden gerçekleştirebilirler:
https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin ve "İş Arayan" bölümünden sisteme giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada "İş İlanları" sekmesine tıklayın. Arama sayfasında ilgili pozisyonların ilan numaralarını girerek detaylara ulaşın ve başvurunuzu tamamlayın.