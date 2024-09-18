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18-30 Eylül LÖSEV personel alım ilanları: Bulaşıkçı, temizlik görevlisi...

İŞKUR resmi internet sitesinde yayımlanan son dakika açıklamasına göre, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar ve başvuru süreci.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 11:56 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 11:56
18-30 Eylül LÖSEV personel alım ilanları: Bulaşıkçı, temizlik görevlisi...

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LÖSEV farklı illerde çeşitli kadrolarda personel ve işçi alımı yapacak. Başvuru detayları ve alım yapılacak kadrolar haberimizin devamında yer alıyor.

LÖSEV Hangi İllerde ve Kadrolarda Alım Yapılacak?

LÖSEV, Türkiye genelinde çeşitli illerde personel ihtiyacını karşılamak üzere alım yapacak. Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde sıralanıyor:

Depo Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Şoför

İdari Destek Görevlisi

Çiftlik İşçisi

Satış Danışmanı

Ön Büro Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Bulaşıkçı

LÖSEV Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları bekleniyor: Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı. Sorumluluk alabilen ve inisiyatif kullanabilen. Hayat boyu öğrenmeye önem veren ve kişisel gelişimine yatırım yapan. Çalışma alanındaki gelişmeleri takip eden ve yeni teknolojileri kullanabilen. Alt kadroların eğitimine ve motivasyonuna önem veren, deneyimlerini paylaşabilen. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen ve Cumartesi günleri çalışmaya hazır. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını İŞKUR'un e-şube portalı üzerinden gerçekleştirebilirler:

https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin ve "İş Arayan" bölümünden sisteme giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada "İş İlanları" sekmesine tıklayın. Arama sayfasında ilgili pozisyonların ilan numaralarını girerek detaylara ulaşın ve başvurunuzu tamamlayın.

İşte LÖSEV Personel Alım İlanları:

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