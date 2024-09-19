BAYKAR personel alım ilanlarını duyurdu: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Baykar, personel alımlarında Endüstri Meslek Lisesi ve/veya Meslek Yüksekokulu mezunlarını, önlisans ve lisans derecelerine sahip adayları tercih edecek. Şirket, çeşitli teknik ve idari pozisyonlar için belirlediği kadro sayıları ile geniş bir istihdam olanağı sunuyor.