BAYKAR personel alım ilanlarını duyurdu: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Baykar, personel alımlarında Endüstri Meslek Lisesi ve/veya Meslek Yüksekokulu mezunlarını, önlisans ve lisans derecelerine sahip adayları tercih edecek. Şirket, çeşitli teknik ve idari pozisyonlar için belirlediği kadro sayıları ile geniş bir istihdam olanağı sunuyor.
Açık Pozisyonlar ve Kontenjan Detayları
Baykar tarafından yayımlanan ilanlarda, farklı departmanlar için ayrılan kadro ve kontenjanlar şu şekilde:
Akıllı Web Sistemleri: 5
Aviyonik Sistemleri Geliştirme: 7
Elektriksel Güç Sistemleri Geliştirme: 8
Elektronik İmalat: 11
Elektro Optik Sistemler: 9
Entegrasyon: 15
Entegre Lojistik Destek: 9
Finans: 6
Gömülü Yazılım Teknolojileri: 3
Hafif Platformlar: 12
Haritalama: 2
İnsan Kaynakları: 4
İnsan Makine Etkileşimli Yazılım Teknolojileri: 15
İş Geliştirme: 4
İtki Elektronik Sistemleri Geliştirme: 5
Kalite Yönetimi: 4
Konfigürasyon Yönetimi: 4
Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Teknolojileri: 6
Kurumsal İletişim: 2
Mekanik İmalat: 6
Mekanik Teknolojiler: 5
Motor, İtki ve Yer Sistemleri AR-GE: 15
Motor Teknolojileri: 19
Proje Yönetimi: 5
RF ve Mikrodalga Sistemleri Geliştirme: 4
Saha Koordinasyon: 7
Satın Alma ve Tedarik Yönetimi: 4
Silah Sistemleri: 8
Sözleşme Yönetimi: 1
Tesis Yönetimi ve İdari İşler: 10
Uçuş Bilimleri: 6
Üretim Yönetimi: 5
Yapay Zeka Yazılım Teknolojileri: 4
Yapısal İmalat: 5
Yapısal İmalat Ar-Ge: 6
Yapısal Teknolojiler: 9
Yurt Dışı Proje: 2