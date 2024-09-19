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BAYKAR personel alım ilanlarını duyurdu: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Baykar, resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği acil personel alımıyla dikkat çekti. Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere geniş bir yelpazede pozisyon açan Baykar, nitelikli adayları arıyor.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 08:44 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 08:44
BAYKAR personel alım ilanlarını duyurdu: İşte kadrolar ve başvuru şartları

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Baykar, personel alımlarında Endüstri Meslek Lisesi ve/veya Meslek Yüksekokulu mezunlarını, önlisans ve lisans derecelerine sahip adayları tercih edecek. Şirket, çeşitli teknik ve idari pozisyonlar için belirlediği kadro sayıları ile geniş bir istihdam olanağı sunuyor.

Açık Pozisyonlar ve Kontenjan Detayları

Baykar tarafından yayımlanan ilanlarda, farklı departmanlar için ayrılan kadro ve kontenjanlar şu şekilde:

Akıllı Web Sistemleri: 5

Aviyonik Sistemleri Geliştirme: 7

Elektriksel Güç Sistemleri Geliştirme: 8

Elektronik İmalat: 11

Elektro Optik Sistemler: 9

Entegrasyon: 15

Entegre Lojistik Destek: 9

Finans: 6

Gömülü Yazılım Teknolojileri: 3

Hafif Platformlar: 12

Haritalama: 2

İnsan Kaynakları: 4

İnsan Makine Etkileşimli Yazılım Teknolojileri: 15

İş Geliştirme: 4

İtki Elektronik Sistemleri Geliştirme: 5

Kalite Yönetimi: 4

Konfigürasyon Yönetimi: 4

Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Teknolojileri: 6

Kurumsal İletişim: 2

Mekanik İmalat: 6

Mekanik Teknolojiler: 5

Motor, İtki ve Yer Sistemleri AR-GE: 15

Motor Teknolojileri: 19

Proje Yönetimi: 5

RF ve Mikrodalga Sistemleri Geliştirme: 4

Saha Koordinasyon: 7

Satın Alma ve Tedarik Yönetimi: 4

Silah Sistemleri: 8

Sözleşme Yönetimi: 1

Tesis Yönetimi ve İdari İşler: 10

Uçuş Bilimleri: 6

Üretim Yönetimi: 5

Yapay Zeka Yazılım Teknolojileri: 4

Yapısal İmalat: 5

Yapısal İmalat Ar-Ge: 6

Yapısal Teknolojiler: 9

Yurt Dışı Proje: 2

Başvuru Hakkında Detaylar

Başvurular, Baykar'ın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak kabul ediliyor. İlgilenen adaylar, Baykar Kariyer adresine girerek, kendi niteliklerine uygun pozisyonları seçip başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sürecinde adayların güncel özgeçmişlerini ve gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekecek.

Baykar Personel Alımı İlanları: https://kariyer.baykartech.com/tr/open-positions/

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