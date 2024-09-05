Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılı için Aday Meslek Memurluğu giriş sınavı ile 200 yeni memur alımı yapacağını duyurdu. İşte sınav başvuru tarihi ve şartları...
Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılı için Aday Meslek Memurluğu giriş sınavı ile 200 yeni memur alımı yapacağını duyurdu. İşte sınav başvuru tarihi ve şartları...
BAŞVURU TARİHLERİ
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu giriş sınavı başvuruları, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 09:00'da başladı ve 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14:00'te sona erecek. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
MESLEK MEMURLUĞU SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV TARİHİ VE AŞAMALARI
Aday Meslek Memurluğu giriş sınavının yazılı aşaması, 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu test ve sözlü sınavın yeri ile tarihi, yazılı sınavdan sonra adaylara duyurulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyit eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir.),
b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da
- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
2. Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavların yapılacağı yabancı diller; 1 Ocak 2021'den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 1 Ocak 2021'den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
3. ÖSYM'nin "Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda yer almayan "TOEFL Home Edition", "IELTS", "PTE Academic Online", YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.
4. Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. Bölümünün 1. Maddesinin c) Fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM'nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili dildeki sınava başvurabilirler. Sözkonusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.
Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
5. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen yabancı dil kategorilerinden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere, sözkonusu yabancı dil kategorilerinde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer yabancı dil kategorilerine ilave edilebilir.
6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.
YABANCI DİL PUANI ŞARTLARI VE KONTENJAN SAYISI
|
Kategori No
|
Yabancı Dil Kategorisi
|
Asgari YDS Puanı
(Bu ilanın II. Bölümünün 4. Maddesi Kapsamındaki Adaylar Lisans Mezuniyet Not Ortalamasıyla başvurabilir)
|
Kontenjan
|
Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı
|
|
|
|
|
|
1
|
İngilizce
|
80
|
130
|
2600
|
2
|
Fransızca
|
75
|
16
|
320
|
3
|
İspanyolca
|
75
|
12
|
240
|
4
|
Almanca
|
75
|
8
|
160
|
5
|
Rusça
|
75
|
8
|
160
|
6
|
Arapça
|
75
|
8
|
160
|
7
|
Farsça
|
75
|
6
|
120
|
8
|
Çince
|
75
|
2
|
40
|
9
|
Japonca
|
75
|
2
|
40
|
10
|
İtalyanca
|
75
|
2
|
40
|
11
|
Yunanca
|
75
|
2
|
40
|
12
|
Ermenice
|
75
|
2
|
40
|
13
|
Portekizce
|
75
|
1
|
20
|
14
|
İbranice
|
75
|
1
|
20
|
|
|
TOPLAM
|
200
|
4000