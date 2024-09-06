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İŞKUR’dan bekçi alımı! KPSS şartı yok, yüksek maaş var!

İŞKUR'un Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerde duyurduğu bekçi alım ilanları büyük ilgi görüyor. Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan ve iş arayan birçok kişi bu ilanları yakından takip ediyor. Kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu ilanlar, KPSS puanı gerektirmediği için de geniş bir aday yelpazesine hitap ediyor.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 15:10 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 15:10
İŞKUR’dan bekçi alımı! KPSS şartı yok, yüksek maaş var!

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İŞKUR sadece bekçi alımı değil birçok farklı sektör için iş ilanı yayınlamaktadır. KPSS-koşulsuz bekçi alım ilanları kamu sektöründe iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, özel sektörde çalışmak isteyenler için de farklı seçenekler bulunmaktadır. İŞKUR'un bu anlamda sunduğu geniş iş imkânları iş arayanlar için büyük avantaj sağlıyor.

KPSS Şartı Olmadan Bekçi Alımı: Kimler Başvurabilir?

İŞKUR'un duyurduğu bekçi alımları, özellikle KPSS şartı olmadan yapılacak olması nedeniyle daha fazla ilgi görüyor. Başvurular için adayların en az lise mezunu olması yeterli görülüyor. İŞKUR'un bu tür iş ilanları, kamu sektörüne girmeyi daha kolay bir yol sunarak iş arayanların dikkatini çekiyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından yayınlanan bekçi alım ilanlarında adaylardan beklenen bazı temel kriterler bulunuyor. Başvuranların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Eğitim Şartı: Adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

Fiziksel ve Ruhsal Sağlık: Görevi yerine getirebilecek fiziksel ve ruhsal sağlığa sahip olmak.

Takım Çalışması Yaklaşımı: Takım ruhuna uyum sağlayabilmek.

Dikkat ve Detay Odaklılık: Nöbet görevinde dikkatli ve detay odaklı bir çalışma disiplini beklenmektedir.

Vardiyalı Çalışma Sistemi: Adayların vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

İletişim Yeteneği: İnsan ilişkilerinde başarılı ve çözüm odaklı olmak.

Başvurularda aranan diğer kriterler ise başvurulan ilanlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bazı ilanlarda adaylardan belirli yaş aralığında olmaları istenebilmekte veya daha önce sabıka kaydı olmaması gibi özel şartlar istenebilmektedir.

Ankara ve İstanbul'da Yoğun Talep

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilanlar incelendiğinde Ankara ve İstanbul'da gardiyan alımlarına yoğun talep olduğu görülmektedir. Ankara'da yayınlanan 5 ayrı ilanda toplam 6 personel alımı yapılacağı belirtilmektedir. İstanbul'da 25 farklı ilan üzerinden toplam 28 bekçi alımı yapılacak. Bu illerin dışında diğer illerde de bekçi alımları devam ediyor.

İŞKUR'a Kayıt: İlk adımda İŞKUR'un internet sitesine girerek iş arayan olarak kayıt olmalısınız

İŞKUR'da yayınlanan bekçi alım ilanları düzenli olarak takip edilmeli ve başvurular belirtilen süre içerisinde yapılmalıdır.

Her ilanın şartları farklılık gösterebileceğinden adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka şartları incelemelidir.

Başvurduktan sonra adaylar başvuru sürecinde belirtilen mülakat veya değerlendirme aşamalarına katılmalıdır. Bu aşamalar ilana göre değişiklik gösterebilir ve İŞKUR başvuru süreci boyunca adaylara gerekli bilgileri sağlar.

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