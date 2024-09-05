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Eylül 2024 KGM ve AFAD KPSS'siz memur alımı ilanı! İşte başvuru şartları

2024 yılı için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) memur alımı yapacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 12:36
Eylül 2024 KGM ve AFAD KPSS’siz memur alımı ilanı! İşte başvuru şartları

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan gerçekleştirilecek olan bu alımlarda, çeşitli illerde düz memur pozisyonları için lisans ve lise mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak ve belirtilen tarihlerde tamamlanması gerekecek. İşte tüm detaylar…

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 24 Kişilik Kadro ile Memur Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yayımladığı ilan ile 24 kişilik düz memur kadrosu için alım yapacağını duyurdu. 2020 sayılı kanun kapsamında yapılacak bu alım, KPSS'siz olarak gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, farklı illerde görev alacak memurlar için başvuru süreci başlamış durumda.

KGM Memur Alımı Hangi İllerde Yapılacak?

KGM tarafından ilan edilen memur alımları şu illerde gerçekleştirilecek:

  • Ankara
  • Erzurum
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Konya
  • Samsun
  • Sivas
  • Trabzon
  • Van

Toplamda 24 kişilik bir kadro için bu illerde memur alımı yapılacak. Adaylar, tercihlerini başvuru süresi içerisinde e-Devlet üzerinden yapacaklar.

KGM Memur Alımı Başvuru Şartları Neler?

KGM düz memur alımına başvuracak adaylardan aşağıdaki genel şartlar isteniyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Adayların T.C. vatandaşı olmaları zorunlu.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların herhangi bir kamu hakkından yoksun bırakılmamış olması gerekmektedir.
  • Sağlık durumu: Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek bir sağlık sorununun bulunmaması.
  • Askerlik durumu: Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmuyor olması.

Bu genel şartlara ek olarak, adayların 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamına girmeleri de gerekmektedir.

KGM Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Adaylar, 4 Eylül 2024 ile 20 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul edilecek, bu nedenle adayların bir e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir.

AFAD'dan Memur Alımı İlanı: Lise ve Lisans Mezunları İçin Fırsat

AFAD, 2024 yılı içerisinde lise ve lisans mezunlarından memur alımı yapacağını açıkladı. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde yapılacak bu alımlarda, adaylardan KPSS şartı aranmamaktadır. Başvurular, 4 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, 20 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

AFAD Memur Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

AFAD, lise ve lisans mezunları için şu şekilde bir kontenjan dağılımı yapmıştır:

  • Lise mezunları için 2 kişilik düz memur kadrosu,
  • Lisans mezunları için 4 kişilik düz memur kadrosu.

Toplamda 6 kişilik kadro için başvuru yapılabilecek olup, adaylar tercihlerinde bu kadroları dikkate alarak başvurularını tamamlayacaklar.

AFAD Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri

AFAD memur alımına başvuracak adayların da 2828 sayılı Kanun kapsamında olması ve diğer genel şartları sağlaması gerekmektedir. Adayların başvuru süreci 4 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, 20 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, AFAD'ın internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılabilecektir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Hem KGM hem de AFAD memur alımları için başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Adaylar, başvuru kılavuzlarını dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmalıdırlar. Tercih işlemleri sırasında adayların doğru bilgileri girmesi ve başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

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