Eylül 2024 KGM ve AFAD KPSS’siz memur alımı ilanı! İşte başvuru şartları

KGM Memur Alımı Başvuru Şartları Neler? KGM düz memur alımına başvuracak adaylardan aşağıdaki genel şartlar isteniyor: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak : Adayların T.C. vatandaşı olmaları zorunlu.

: Adayların T.C. vatandaşı olmaları zorunlu. Kamu haklarından mahrum olmamak : Adayların herhangi bir kamu hakkından yoksun bırakılmamış olması gerekmektedir.

: Adayların herhangi bir kamu hakkından yoksun bırakılmamış olması gerekmektedir. Sağlık durumu : Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek bir sağlık sorununun bulunmaması.

: Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek bir sağlık sorununun bulunmaması. Askerlik durumu: Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmuyor olması. Bu genel şartlara ek olarak, adayların 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamına girmeleri de gerekmektedir. KGM Başvuru Tarihleri Ne Zaman? Adaylar, 4 Eylül 2024 ile 20 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul edilecek, bu nedenle adayların bir e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir.

AFAD'dan Memur Alımı İlanı: Lise ve Lisans Mezunları İçin Fırsat AFAD, 2024 yılı içerisinde lise ve lisans mezunlarından memur alımı yapacağını açıkladı. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde yapılacak bu alımlarda, adaylardan KPSS şartı aranmamaktadır. Başvurular, 4 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, 20 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. AFAD Memur Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir? AFAD, lise ve lisans mezunları için şu şekilde bir kontenjan dağılımı yapmıştır: Lise mezunları için 2 kişilik düz memur kadrosu,

için 2 kişilik düz memur kadrosu, Lisans mezunları için 4 kişilik düz memur kadrosu. Toplamda 6 kişilik kadro için başvuru yapılabilecek olup, adaylar tercihlerinde bu kadroları dikkate alarak başvurularını tamamlayacaklar.

AFAD Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri AFAD memur alımına başvuracak adayların da 2828 sayılı Kanun kapsamında olması ve diğer genel şartları sağlaması gerekmektedir. Adayların başvuru süreci 4 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, 20 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, AFAD'ın internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılabilecektir.

Başvurular Nasıl Yapılacak? Hem KGM hem de AFAD memur alımları için başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Adaylar, başvuru kılavuzlarını dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmalıdırlar. Tercih işlemleri sırasında adayların doğru bilgileri girmesi ve başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.