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2024 Eylül ayı okullara temizlik görevlisi alımı! MEB İUP alım şartları, ilanlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan temizlik personeli alımı başvuruları başladı. İŞKUR üzerinden yapılan başvurular okullarda temizlik hizmetlerinde çalışmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte İşgücü Uyum Programı başvuru ekranı ve başvuruya dair tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 15:19 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 15:19
2024 Eylül ayı okullara temizlik görevlisi alımı! MEB İUP alım şartları, ilanlar

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İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) okullarda çalışmak üzere temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. İlgili başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Program hem iş gücü piyasasına katılımı sağlamayı hem de işsiz vatandaşlara ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Bu bağlamda İŞKUR'un aktif işgücü hizmetleri çerçevesinde kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak düzenlediği program, temizlik personeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Başvuru koşulları ve detayları hem iş arayanlar hem de ihtiyaç sahipleri için oldukça cazip.

Haftalık Çalışma Saati Nedir?

Programa katılan temizlik personeli belirlenen haftalık çalışma saatlerine göre çalışacak. Çalışma saatleri iki aşamada düzenleniyor:

İlk dört hafta: 5 gün, toplam 37,5 saat çalışma süresi.

İkinci haftalar: Haftada 3 gün, toplam 22,5 saat.

Bu şekilde düzenlenen çalışma saatleri, programın esnek yapısını gösteriyor ve çalışanların yoğun olmayan bir tempoda çalışmasına olanak tanıyor.

Katılımcılara Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Programa katılan temizlik personeline günlük ödeme yapılacağı belirtildi. 2024 yılı için belirlenen günlük ödeme tutarı 566,73 TL olarak açıklandı. Katılımcılar programa katıldıkları günler için bu ücreti alacaklar. Bu, temizlik personeline gelir açısından rahatlama sağlamayı ve aynı zamanda iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Öncelikli Kişi Grupları Kimlerdir?

İŞKUR tarafından belirlenen öncelikli kişi grupları da açıklandı. Başvurularda önceliklendirilecek gruplar şunlardır:

Kadınlar

Engelliler

Eski hükümlüler

Terörle mücadelede engelli sayılmayacak şekilde yaralananlar

Hane Tabanlı İzleme Sistemi'ne kayıtlı olanlar

Bu gruplar, İŞKUR'un sosyal politikaları çerçevesinde işgücü piyasasına daha hızlı ve etkili bir şekilde entegre olmayı hedeflemektedir. Özellikle dezavantajlı grupların işgücü piyasasına katılımını teşvik etmek ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek amacıyla bu gruplara öncelik verilmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Temizlikçi pozisyonuna başvuracak kişilerde aranan bazı şartlar bulunmaktadır.

Program başlayana kadar son bir yılda yüklenici firma veya bağlı şirketlerinde çalışan olmamak.

Başvuru tarihinden önceki son ayda sigortalı olarak çalışmamış olmak.

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak.

Hane halkı gelir şartını karşılamak.

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak. Bu şartları sağlayan kişiler temizlik görevlisi alımlarına başvuruda bulunabilecekler.

İşte İşgücü Uyum Programı Başvuru Ekranı Ve İlanlar

İşte İşgücü Uyum Programı başvuru ekranı

İşte İşgücü Uyum Programı başvuru ekranı

Nasıl Başvurulur?

Başvuru süreci tamamen İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek açılan başvuru ekranından işlemlerini tamamlayabilirler. Ayrıca başvuru sırasında sistem tarafından istenen belgelerin eksiksiz doldurulması gerekiyor.

İşte Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx

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