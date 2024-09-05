2024 Eylül ayı okullara temizlik görevlisi alımı! MEB İUP alım şartları, ilanlar

Öncelikli Kişi Grupları Kimlerdir?
İŞKUR tarafından belirlenen öncelikli kişi grupları da açıklandı. Başvurularda önceliklendirilecek gruplar şunlardır:
Kadınlar
Engelliler
Eski hükümlüler
Terörle mücadelede engelli sayılmayacak şekilde yaralananlar
Hane Tabanlı İzleme Sistemi'ne kayıtlı olanlar
Bu gruplar, İŞKUR'un sosyal politikaları çerçevesinde işgücü piyasasına daha hızlı ve etkili bir şekilde entegre olmayı hedeflemektedir. Özellikle dezavantajlı grupların işgücü piyasasına katılımını teşvik etmek ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek amacıyla bu gruplara öncelik verilmektedir.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Temizlikçi pozisyonuna başvuracak kişilerde aranan bazı şartlar bulunmaktadır.
Program başlayana kadar son bir yılda yüklenici firma veya bağlı şirketlerinde çalışan olmamak.
Başvuru tarihinden önceki son ayda sigortalı olarak çalışmamış olmak.
5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak.
Hane halkı gelir şartını karşılamak.
İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak. Bu şartları sağlayan kişiler temizlik görevlisi alımlarına başvuruda bulunabilecekler.
İşte İşgücü Uyum Programı başvuru ekranı
Nasıl Başvurulur?
Başvuru süreci tamamen İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek açılan başvuru ekranından işlemlerini tamamlayabilirler. Ayrıca başvuru sırasında sistem tarafından istenen belgelerin eksiksiz doldurulması gerekiyor.
İşte Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx