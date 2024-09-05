2024 Eylül ayı okullara temizlik görevlisi alımı! MEB İUP alım şartları, ilanlar

İŞKUR tarafından belirlenen öncelikli kişi grupları da açıklandı. Başvurularda önceliklendirilecek gruplar şunlardır:

Hane Tabanlı İzleme Sistemi'ne kayıtlı olanlar

Bu gruplar, İŞKUR'un sosyal politikaları çerçevesinde işgücü piyasasına daha hızlı ve etkili bir şekilde entegre olmayı hedeflemektedir. Özellikle dezavantajlı grupların işgücü piyasasına katılımını teşvik etmek ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek amacıyla bu gruplara öncelik verilmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Temizlikçi pozisyonuna başvuracak kişilerde aranan bazı şartlar bulunmaktadır.

Program başlayana kadar son bir yılda yüklenici firma veya bağlı şirketlerinde çalışan olmamak.

Başvuru tarihinden önceki son ayda sigortalı olarak çalışmamış olmak.

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak.

Hane halkı gelir şartını karşılamak.

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak. Bu şartları sağlayan kişiler temizlik görevlisi alımlarına başvuruda bulunabilecekler.