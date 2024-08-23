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KPSS P1-P2-P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR TAM LİSTE: KPSS P1, P2, P3 hangi kurumları tercih ederim?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını 23 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde açıkladı. Adaylar, kimlik bilgileri ve kişisel şifreleriyle sisteme erişerek aldıkları puanları görüntüleyebildiler. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar hangi kamu kurumlarına başvuru yapabileceklerini ve hangi puan türleriyle (P1, P2, P3) tercih yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki KPSS P1, P2, P3 ile hangi kurumları tercih edebilirim? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 15:30 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 15:30
KPSS P1-P2-P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR TAM LİSTE: KPSS P1, P2, P3 hangi kurumları tercih ederim?

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KPSS P1, P2, P3 puanları ile kamu kurumlarına yerleşme umudu taşıyan adaylar için önemli bir dönemeç olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Ağustos Cuma günü açıklandı. Erken saatlerde duyurulan bu sonuçlarla birlikte, adaylar ÖSYM'nin sistemine girerek puanlarını öğrenme fırsatı buldular. Ancak asıl süreç bundan sonra başlıyor; zira adaylar, elde ettikleri P1, P2 ve P3 puan türleriyle hangi kamu kurumlarına başvurabileceklerini ve hangi bölümleri tercih edebileceklerini detaylı bir şekilde araştırmaya koyuldular. Peki KPSS P1, P2, P3 ile hangi kurumları tercih edebilirim? İşte tüm detaylar...

Hangi Kurumları Hangi Puan Türleriyle Tercih Edebilirsiniz?

KPSS'den alınan P1, P2 ve P3 puan türleriyle tercih edilebilecek kurumlar arasında çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve özel kuruluşlar yer alıyor. İşte bazı önemli kurumlar ve gereken puan türleri:

KPSS P1-P2-P3 Puanı İle Alım Yapan Kurumlar Tam Liste

KPSS lisans branşından polis olmak için P3 puan türüne ihtiyacınız var. Polislik için en düşük puan barajı ise 60.

Subay alımı için ise adayın en az KPSS P3 puan türünde en az 60 puan alması gerekiyor.

KPSS 60 puanla nereye girilir? 50, 60 puanla memur alımı
KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

KPSS P3 Puan Türü İle İlgili Alım Yapan Kurumlar

B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makine Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

KPSS P1, P2, P3 İle Hangi Kurumları Tercih Edebilirim?

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P1 İle Alım Yapan Kurumlar

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Detaylar ve Tercih Süreci

KPSS sonuçlarına göre tercih yapacakları kurumları belirlerken adaylar, tercih edecekleri branşların şartlarını ve puan türlerini de göz önünde bulundurmalıdır.

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