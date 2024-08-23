KPSS P1-P2-P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR TAM LİSTE: KPSS P1, P2, P3 hangi kurumları tercih ederim?

KPSS P1 , P2, P3 puanları ile kamu kurumlarına yerleşme umudu taşıyan adaylar için önemli bir dönemeç olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Ağustos Cuma günü açıklandı. Erken saatlerde duyurulan bu sonuçlarla birlikte, adaylar ÖSYM'nin sistemine girerek puanlarını öğrenme fırsatı buldular. Ancak asıl süreç bundan sonra başlıyor; zira adaylar, elde ettikleri P1, P2 ve P3 puan türleriyle hangi kamu kurumlarına başvurabileceklerini ve hangi bölümleri tercih edebileceklerini detaylı bir şekilde araştırmaya koyuldular. Peki KPSS P1, P2, P3 ile hangi kurumları tercih edebilirim? İşte tüm detaylar...

Hangi Kurumları Hangi Puan Türleriyle Tercih Edebilirsiniz?

KPSS'den alınan P1, P2 ve P3 puan türleriyle tercih edilebilecek kurumlar arasında çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve özel kuruluşlar yer alıyor. İşte bazı önemli kurumlar ve gereken puan türleri:

KPSS P1-P2-P3 Puanı İle Alım Yapan Kurumlar Tam Liste

KPSS lisans branşından polis olmak için P3 puan türüne ihtiyacınız var. Polislik için en düşük puan barajı ise 60.

Subay alımı için ise adayın en az KPSS P3 puan türünde en az 60 puan alması gerekiyor.