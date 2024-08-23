KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla, lisans mezunları için çeşitli kamu kurumlarının kapıları aralanmaya başladı. Özellikle 50 ve 60 KPSS puan dilimlerindeki adaylar, kariyerlerine yön verecek önemli fırsatlarla karşılaşıyorlar. 23 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişime açılan sonuç sorgulama ekranı sayesinde, adaylar kendileri için uygun olan memurluk pozisyonlarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buluyorlar. Peki, bu puanlarla hangi kamu kurumlarına girilebilir ve hangi pozisyonlarda görev alınabilir? İşte 50 ve 60 KPSS puanı ile memur olunabilecek bölümler...