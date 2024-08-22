KPSS şartsız ve KPSS’li: Belediyelere İŞKUR üzerinden sağlık teknikeri, muhasebeci inşaat ustası memur, ve işçi alımı

Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki yerel yönetimler, hem KPSS puanı hem de puanı olmayan pozisyonlar için personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bu fırsatlar belediyelerde çeşitli mesleklerde iş bulma fırsatı sunuyor.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki yerel yönetimler, hem KPSS puanı hem de puanı olmayan pozisyonlar için personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bu fırsatlar belediyelerde çeşitli mesleklerde iş bulma fırsatı sunuyor.
Son zamanlarda Kamu İlanları sayfasında ve İŞKUR'da yapılan duyurularla, farklı bölgelerdeki belediyelerde sağlık teknisyeni, muhasebeci ve inşaat ustası gibi çeşitli alanlarda açık pozisyonlar olduğu belirtildi. İlgili ilanların detaylarını ve başvuru bilgilerini yazımızda bulabilirsiniz.
Kamu sektörü, çeşitli pozisyonlarda çalışmak üzere yeni memur ve personel arayışını sürdürüyor. İşte bazı önemli ilanlar ve tarihler:
Sayıştay, Yardımcı Denetçi Adayları için bir pozisyon açtı (Başvuru tarihi: 28.08.2024).
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Meslek Personeli Sınavı ilanıyla (Başvuru tarihi: 04.09.2024) aday arıyor. Dışişleri Bakanlığı,
Aday Meslek Memuru için sınav düzenleyecek (Başvuru tarihi: 10.09.2024).
Afyonkarahisar Özburun Belediyesi çeşitli kamu görevlisi pozisyonları için alım yapacak (Başvuru tarihi: 26.09.2024)
İŞKUR'un web sayfasında yer alan diğer ilanlara da göz atabilirsiniz. Burada, kamu sektörü dışındaki işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. Bu fırsatlar, kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için değerli bir kapı aralıyor. Belirtilen tarihlerde başvurularınızı tamamlayarak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
Bu bağlantılar üzerinden ilgili sayfalara erişebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.