KPSS şartsız ve KPSS’li: Belediyelere İŞKUR üzerinden sağlık teknikeri, muhasebeci inşaat ustası memur, ve işçi alımı

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi çeşitli kamu görevlisi pozisyonları için alım yapacak (Başvuru tarihi: 26.09.2024)

İŞKUR'un web sayfasında yer alan diğer ilanlara da göz atabilirsiniz. Burada, kamu sektörü dışındaki işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. Bu fırsatlar, kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için değerli bir kapı aralıyor. Belirtilen tarihlerde başvurularınızı tamamlayarak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

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