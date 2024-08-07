20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB MÜLAKAT SONUÇLARI 2024: Atama takvimi yayınlandı mı?

Binlerce öğretmenin umutla beklediği haber geldi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği sözlü sınavların sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.