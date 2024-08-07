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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB MÜLAKAT SONUÇLARI 2024: Atama takvimi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği mülakatlar sona erdi. Sözlü sınavlarda ter döken ve 60 puan barajını geçmeyi hedefleyen öğretmen adayları, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Atama sürecinin bir sonraki aşamasına geçebilmek için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:42 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:43
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB MÜLAKAT SONUÇLARI 2024: Atama takvimi yayınlandı mı?

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Binlerce öğretmenin umutla beklediği haber geldi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği sözlü sınavların sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.



Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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