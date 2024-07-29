Yılda 2 zam + hafta sonu tatili! 40 bin TL maaşla KAMU PERSONELİ alımı! Başvuru tarihi verildi...

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Kamu Personeli Alım İlanları ile binlerce kişi devlet kadrolarına alınacak. Kamunun farklı kademelerinde açılan kadrolara uygun şartları taşıyan adaylar, başvurularını yaparak kariyerlerine kamu sektöründe devam edebilecekler.

👔 YILDA İKİ DEFA ZAM, HAFTA SONLARI TATİL 👔 Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar. Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor. En düşük memur maaşı da 40 bin lira seviyesine yükseldi.