SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Yılda 2 zam + hafta sonu tatili! 40 bin TL maaşla KAMU PERSONELİ alımı! Başvuru tarihi verildi...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Kamu Personeli Alım İlanları ile binlerce kişi işe alınacak. Kamunun farklı kademelerinde açılan kadrolara uygun şartları taşıyan adaylar yerleştirilecek. En düşük memur maaşı son yapılan zamlarla birlikte 40 bin lirayı aşarken, yılda iki zam, hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri ve çeşitli sosyal imkanlar gibi haklar da sağlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 21:24 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 21:24
Yılda 2 zam + hafta sonu tatili! 40 bin TL maaşla KAMU PERSONELİ alımı! Başvuru tarihi verildi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Kamu Personeli Alım İlanları ile binlerce kişi devlet kadrolarına alınacak. Kamunun farklı kademelerinde açılan kadrolara uygun şartları taşıyan adaylar, başvurularını yaparak kariyerlerine kamu sektöründe devam edebilecekler.

👔 YILDA İKİ DEFA ZAM, HAFTA SONLARI TATİL 👔

Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar. Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor. En düşük memur maaşı da 40 bin lira seviyesine yükseldi.

💰 EK ÖDEME, MESAİ, SOSYAL TESİS İMKANI, İŞ GARANTİSİ 💰

Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor. Devlet memuru, sözleşmeli personel veya işçi olmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu. 29 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, çeşitli pozisyonlar için kadro ilanları yayımladı. KPSS veya belirli şartları karşılayan adaylar, kamuda işe başlama şansını yakalayabilirler.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜNLER

Eğitim ve Araştırma Görevlileri: Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında görev yapacak eğitim ve araştırma personeli alınacak. Başvurular için son tarih 31 Temmuz 2024.

Sağlık Personeli: Hastaneler ve sağlık kurumları için doktor, hemşire, teknisyen gibi sağlık personeli alımları yapılacak. Başvurular 2 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.

Mühendis ve Teknik Personel: Çeşitli devlet kurumlarında çalışmak üzere mühendis ve teknik personel alımları gerçekleştirilecek. Başvurular için son gün 5 Ağustos 2024.

İdari Personel: Kamu kurumlarında çalışacak idari personel alımları yapılacak. Başvurular 7 Ağustos 2024 tarihine kadar alınacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Adayların, ilan edilen şartlara uygun olmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, uygun adaylar mülakata çağrılacak ve değerlendirme sonucunda işe yerleştirileceklerdir.

SAĞLANAN ŞARTLAR

Kamu personeli olarak çalışmaya başlayanlar, aşağıdaki haklardan yararlanabilecekler:

Yıllık İki Zam: Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı yapılacaktır.

Hafta Sonu Tatilleri: Çalışanlar, hafta sonu tatillerinden faydalanabileceklerdir.

Bayram Tatilleri: Resmi bayram tatillerinde izin hakkı tanınacaktır.

Sosyal İmkanlar: Çeşitli sosyal haklar ve imkanlar (yemek, servis, kreş vb.) sunulacaktır.

🏫 ÜNİVERSİTELER VE ALIM İLANLARI 🏫

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

📅 30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (29 Temmuz - 12 Ağustos)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

📅 10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (29 Temmuz - 12 Ağustos)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

📅 59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (29 Temmuz - 12 Ağustos)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

📅 57 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (29 Temmuz - 12 Ağustos)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

📅 65 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (29 Temmuz - 12 Ağustos)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

📅 21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (27 Temmuz - 10 Ağustos)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

📅 9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (29 Temmuz - 12 Ağustos)
📅 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (29 Temmuz - 12 Ağustos)

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

📅 80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (5 Ağustos - 11 Ağustos)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

📅 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (26 Temmuz - 9 Ağustos)
📅 13 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (26 Temmuz - 9 Ağustos)

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

📅 22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (26 Temmuz - 9 Ağustos)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

📅 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (26 Temmuz - 9 Ağustos)

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

📅 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (26 Temmuz - 9 Ağustos)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

📅 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (25 Temmuz - 8 Ağustos)
📅 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (25 Temmuz - 8 Ağustos)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

📅 36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (25 Temmuz - 8 Ağustos)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

📅 46 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (24 Temmuz - 7 Ağustos)

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

📅 59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (23 Temmuz - 6 Ağustos)

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

📅 16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

📅 15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
📅 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

📅 56 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

📅 121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

📅 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
📅 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

📅 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 5 Ağustos)

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

📅 45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

📅 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

📅 68 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

📅 125 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

📅 32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

📅 53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

📅 9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Temmuz - 2 Ağustos)

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

📅 20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

📅 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

📅 58 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

📅 24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
📅 13 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

📅 14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

📅 11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

📅 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
📅 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

📅 29 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

📅 21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

📅 24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

📅 53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

📅 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (14 Temmuz - 29 Temmuz)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

📅 38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Temmuz - 29 Temmuz)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

📅 76 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Temmuz - 29 Temmuz)

🏢 DİĞER KURUMLAR VE ALIM İLANLARI 🏢

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN. MD.

📅 SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE 240 TEKNİKER ALIM İLANI (5 Ağustos - 9 Ağustos)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

📅 31 PERSONEL TEMİN EDECEKTİR (25 Temmuz - 2 Ağustos)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

📅 2500 POLİS MEMURU ALACAK (23 Temmuz - 29 Temmuz)
📅 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 210 KOMİSER YARDIMCISI ALACAK (23 Temmuz - 29 Temmuz)

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

📅 25 SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALACAK (21 Ağustos - 28 Ağustos)

TAŞKÖPRÜ (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

📅 2 MEMUR ALACAK (26 Ağustos - 29 Ağustos)

Bu hafta altın için uyarı geldi! FED faiz kararı öncesi bunu yapın! Çarşamba gününe kadar...Bu hafta altın için uyarı geldi! FED faiz kararı öncesi bunu yapın! Çarşamba gününe kadar...
Bu hafta altın için uyarı geldi! FED faiz kararı öncesi bunu yapın! Çarşamba gününe kadar...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
CHP Mavi Vatan’a hakarete arka çıktı! Deniz Yücel fena patladı... Doğu Akdeniz’de 4 yıldır sondaj yok yalanına ’Abdülhamid Han’ tokadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu
2024 Paris Olimpiyatları’nda 3. gün! Okçuluk Milli Takımı’ndan bronz madalya! Ülke tarihinde bir ilk! İşte millilerimizin performansı
Gizli Servis Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdi? Polis mesajlaşmaları ortaya çıkardı: 90 dakika boyunca…
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
TBMM’de Mavi Vatan gerilimi! Hulusi Akar’dan sert tepki: Parçalamak isteyenler ya denizde boğuldu ya çukurlara gömüldü
Katil İsrail askerine bedava yemek veren McDonald’s’a boykot şoku! Satışlarda 2020’den bu yana ilk kez gerileme
Başıboş köpek düzenlemesinde ilk 5 madde Meclis’ten geçti! Ötanaziye atıf da var... Görüşmelere CHP-DEM sabotajı: Şekilden şekle girdiler
Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
İslami değerlere hakaret eden Tuğba Ekinci’ye şok! Savcılık peşine düştü
SON DAKİKA