Yılda 2 zam + hafta sonu tatili! 40 bin TL maaşla KAMU PERSONELİ alımı! Başvuru tarihi verildi...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
📅 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (26 Temmuz - 9 Ağustos)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
📅 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (26 Temmuz - 9 Ağustos)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
📅 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (25 Temmuz - 8 Ağustos)
📅 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (25 Temmuz - 8 Ağustos)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
📅 36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (25 Temmuz - 8 Ağustos)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
📅 46 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (24 Temmuz - 7 Ağustos)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
📅 59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (23 Temmuz - 6 Ağustos)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
📅 16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
📅 15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
📅 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
📅 56 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
📅 121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
📅 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
📅 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (22 Temmuz - 5 Ağustos)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
📅 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 5 Ağustos)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
📅 45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
📅 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
📅 68 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
📅 125 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
📅 32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (19 Temmuz - 2 Ağustos)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
📅 53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
📅 9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Temmuz - 2 Ağustos)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
📅 20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
📅 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
📅 58 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (18 Temmuz - 1 Ağustos)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
📅 24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
📅 13 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
📅 14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
📅 11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
📅 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
📅 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
📅 29 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
📅 21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
📅 24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
📅 53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (17 Temmuz - 31 Temmuz)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
📅 110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (14 Temmuz - 29 Temmuz)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
📅 38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Temmuz - 29 Temmuz)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
📅 76 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (12 Temmuz - 29 Temmuz)