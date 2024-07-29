Bu hafta altın için uyarı geldi! FED faiz kararı öncesi bunu yapın! Çarşamba gününe kadar...

💵 DÖVİZ KURLARI

"Dolar/TL kuru 32,94 lira, Avro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yatay ancak EUR/USD paritesi daha hareketli olacaktır. EUR/USD paritesinde bu hafta 1,08-1,09 aralığını takip edeceğim."

🔴 Ons Altın (XAU/USD):

"2 bin 387 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığını takip edeceğim. Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Ons altın nereye, gram altın oraya. Gram altın da 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum."