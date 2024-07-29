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Bu hafta altın için uyarı geldi! FED faiz kararı öncesi bunu yapın! Çarşamba gününe kadar...

İslam Memiş bir gazeteye yazdığı 29 Temmuz 2024 tarihli köşe yazısında küresel piyasaların önemli veri ve kararlarla şekilleneceğini belirtiyor. Özellikle salı günü Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi ve çarşamba günü Fed faiz kararı öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılan bir hafta öngörüyor. İşte uzman isim tarafından yapılan güncel altın yorumları ve değerlendirmeler..

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:45 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 17:07
Bu hafta altın için uyarı geldi! FED faiz kararı öncesi bunu yapın! Çarşamba gününe kadar...

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İslam Memiş, 29 Temmuz 2024 tarihli köşe yazısında, küresel piyasaların bu hafta önemli veri ve kararlarla şekilleneceğini belirtti. Özellikle Salı günü açıklanacak olan Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi ve Çarşamba günü yapılacak Fed faiz kararı öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılan bir hafta öngördüğünü ifade eden Memiş, yatırımcıların bu kritik döneme dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

🔍 Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 29 Temmuz 2024 tarihli köşe yazısından alıntıları sizler için derledik. İşte altın fiyatları hakkında uzman ismin açıklamaları...

📊 BİST100 ENDEKSİ

"10 bin 891 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 10 bin 750-11 bin 500 puan aralığı. 10 bin 800 puan altı alım fırsatı olarak görüyorum."

💵 DÖVİZ KURLARI

"Dolar/TL kuru 32,94 lira, Avro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yatay ancak EUR/USD paritesi daha hareketli olacaktır. EUR/USD paritesinde bu hafta 1,08-1,09 aralığını takip edeceğim."

🔴 Ons Altın (XAU/USD):

"2 bin 387 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığını takip edeceğim. Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Ons altın nereye, gram altın oraya. Gram altın da 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum."

⚫ Ons Gümüş (XAG/USD):

"27,92 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini bekliyorum. Gümüşün bugün güzel fırsat sunduğunu söyleyebilirim. Çünkü altın/gümüş rasyosu (xau/xag) 84,81 seviyesinde. Yani, gümüş altına kıyasla ucuz kaldı. Altın ile gümüş, dolar ile gümüş, TL ile gümüş almak isteyenlerin haftası. Altın mı, gümüş mü? Cevabım GÜMÜŞ. Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklar ucuz olur."

29 TEMMUZ 2024 ALTIN FİYATLARI 📈

Ürün Alış Satış Değişim
ALTIN (TL/GR) 2.539,43 2.539,74 0,42% 📊
22 Ayar Bilezik 2.337,44 2.350,46 0,36% 📈
Altın (ONS) 2.393,42 2.393,80 0,28% 📈
Altın ($/kg) 76.548,00 76.561,00 0,23% 💵
Altın (Euro/kg) 82.894,00 82.908,00 0,23% 💶
Cumhuriyet Altını 16.641,00 16.775,00 0,08% 🏛️
Yarım Altın 8.334,00 8.414,00 0,10% 💰
Çeyrek Altın 4.155,00 4.211,00 0,10% 🪙
Reşat Altını 16.673,47 16.807,95 0,28% 📉
Kulplu Reşat Altını 16.675,69 16.810,20 0,29% 📉
22 Ayar Altın TL/Gr 2.331,38 2.460,11 0,09% 📉
18 Ayar Altın TL/Gr 1.853,78 1.854,01 0,42% 📉
14 Ayar Altın TL/Gr 1.375,92 1.802,97 0,08% 📉
Kapalicarsi Ziynet 2.5 41.115,47 41.773,70 0,09% 🕌
Kapalı Çarşı Beşli Altın 83.258,83 84.884,98 0,09% 🕌
Gremse Altın 41.115,47 42.056,65 0,09% 🕌
Ata Altın 16.960,13 17.388,56 0,09% 🏅
Tam Altın 16.434,07 16.758,86 0,02% 🏅
Külçe Altın ($) 77.740,00 77.770,00 0,09% 🪙
Has Altın 2.526,61 2.527,06 0,42% 💎
Hamit Altın 16.673,47 16.807,95 0,28% 💎

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