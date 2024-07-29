Bu hafta altın için uyarı geldi! FED faiz kararı öncesi bunu yapın! Çarşamba gününe kadar...

💵 DÖVİZ KURLARI
"Dolar/TL kuru 32,94 lira, Avro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yatay ancak EUR/USD paritesi daha hareketli olacaktır. EUR/USD paritesinde bu hafta 1,08-1,09 aralığını takip edeceğim."
🔴 Ons Altın (XAU/USD):
"2 bin 387 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığını takip edeceğim. Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Ons altın nereye, gram altın oraya. Gram altın da 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum."
⚫ Ons Gümüş (XAG/USD):
"27,92 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini bekliyorum. Gümüşün bugün güzel fırsat sunduğunu söyleyebilirim. Çünkü altın/gümüş rasyosu (xau/xag) 84,81 seviyesinde. Yani, gümüş altına kıyasla ucuz kaldı. Altın ile gümüş, dolar ile gümüş, TL ile gümüş almak isteyenlerin haftası. Altın mı, gümüş mü? Cevabım GÜMÜŞ. Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklar ucuz olur."