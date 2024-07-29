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2024-2025 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet başvuru ekranı!

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, ücretli öğretmenlik başvuruları konusunda merak edilenler artıyor. Ücretli öğretmen olmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte 2024 ücretli öğretmenlik başvuruları ve sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:45 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:45
2024-2025 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet başvuru ekranı!

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Ücretli öğretmen olmak isteyenler başvuru sürecinin detaylarını öğrenmek isterken, başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları ve sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Ücretli Öğretmenlik başvuru işlemleri, Temmuz ve Ağustos ayında alınıyor. İlçelere göre değişkenlik gösterebilen başvuru tarihleri için net bilgiye ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ulaşbilirsiniz.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.



4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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