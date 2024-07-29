2024-2025 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet başvuru ekranı!

Ücretli öğretmen olmak isteyenler başvuru sürecinin detaylarını öğrenmek isterken, başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları ve sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.



2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.



3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.