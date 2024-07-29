2024-2025 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet başvuru ekranı!

Ücretli öğretmen olmak isteyenler başvuru sürecinin detaylarını öğrenmek isterken, başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları ve sonuçları hakkında tüm merak edilenler...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Ücretli Öğretmenlik başvuru işlemleri, Temmuz ve Ağustos ayında alınıyor. İlçelere göre değişkenlik gösterebilen başvuru tarihleri için net bilgiye ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ulaşbilirsiniz.
E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.