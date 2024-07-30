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2. il içi tayin sonuçları isim listesi açıklandı mı? Öğretmen il içi 2. tayin sonuç ekranı 2024! MEBBİS il içi tayin yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

2024 yılı il içi tayin ve atamalarının ardından, Temmuz ayı başında başlayan ikinci il içi yer değiştirme başvuru süreci 26 Temmuz itibarıyla tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren öğretmenler, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 13:28 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 13:29
2. il içi tayin sonuçları isim listesi açıklandı mı? Öğretmen il içi 2. tayin sonuç ekranı 2024! MEBBİS il içi tayin yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

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26 Temmuz Cuma günü sona eren başvuru sürecinin ardından, binlerce öğretmen yeni görev yerlerine atanmayı umutla bekliyor. Aile birleşimi, sağlık sorunları veya farklı kişisel sebeplerle yer değişikliği talep eden öğretmenler, ikinci tayin sonuçları için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ 2. TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi ikinci tayin sonuçları 30 Temmuz Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS ekranı üzerinden açıklanacak.

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HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL İÇİ TAYİN NASIL YAPILACAK?
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecektir.

2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

3. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bu duyuru kapsamındaki yer değiştirmelerine ilişkin atama kararnameleri Bakanlık tarafından diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise atama kararnameleri valiliklerce düzenlenecektir.

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