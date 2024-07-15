15-31 Temmuz memur, personel alımı ilanları: PTT, GSB, Korucu Alımı, PMYO, POMEM alımı başvuru şartları! Temmuz ayı KPSS’li, KPSS’siz...

Son Başvuru Tarihleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Başvuruların son tarihleri kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Adayların başvuru yapmadan önce son başvuru tarihlerini kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, bazı kurumlar KPSS şartı ararken bazıları KPSS şartı olmadan alım yapmaktadır.

Öne Çıkan Kurumlar ve Alım Sayıları PTT: 10.000 personel alımı bekleniyor GSB: 950 personel alımı için KPSS şartı aranıyor. Sağlık Bakanlığı: 36.000 personel alımı planlanıyor. Adalet Bakanlığı: 22.984 personel alımı bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı: 11.715 personel alımı yapılacak.

İlan Detaylarına Erişim ve Başvuru Süreci İlan detaylarına ulaşmak için adaylar, İşin Olsa tarafından hazırlanmış olan güncel ilan tablosunu kullanabilirler. Bu tabloda yer alan kurum isimlerine tıklayarak, ilgili alım detaylarına kolayca erişim sağlayabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye de buradan ulaşmak mümkündür.

Temmuz Ayında Kamuya Binlerce Yeni Alım Temmuz ayı itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında binlerce yeni alım yapılacak. KPSS şartı ile veya KPSS şartı olmadan yapılacak bu alımlara başvurmak isteyen adaylar, başvuru koşullarını ve ilan detaylarını dikkatlice incelemelidir. İLAN LİNKLERİ: https://kamuilan.sbb.gov.tr/ İLAN LİNKLERİ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!