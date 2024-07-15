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15-31 Temmuz memur, personel alımı ilanları: PTT, GSB, Korucu Alımı, PMYO, POMEM alımı başvuru şartları! Temmuz ayı KPSS'li, KPSS'siz...

Temmuz 2024'te, Türkiye genelinde birçok bakanlık, belediye, üniversite ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan duyurularla, kamu sektöründe geniş çaplı personel ve memur alımları gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Bu alımlar, KPSS şartı aranarak veya aranmaksızın yapılmakta olup, farklı niteliklere ve pozisyonlara sahip binlerce aday için yeni kariyer kapıları açmaktadır. Kamu sektörü, bu alımlarla istihdam olanaklarını artırarak, birçok kişiye devlet kurumlarında çalışma fırsatı sunmaktadır. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alımlar, Temmuz ayı boyunca çeşitli kurumların ilan panolarında ve resmi gazetelerde yer alacak detaylı bilgilerle takip edilebilir. Adayların, ilgilendikleri pozisyonlar için gerekli şartları yerine getirerek bu kıymetli iş fırsatlarını değerlendirmeleri beklenmektedir. İşte PTT, GSB, Korucu Alımı, PMYO, POMEM alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 09:43 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 09:43
15-31 Temmuz memur, personel alımı ilanları: PTT, GSB, Korucu Alımı, PMYO, POMEM alımı başvuru şartları! Temmuz ayı KPSS’li, KPSS’siz...

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Adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri ve ilanlarda belirtilen son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemlidir. Ayrıca, başvuru yapacakları pozisyonlar için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

Güncel ilan tablosu, alım yapacak kurumlar, KPSS şartı, kontenjan sayısı ve son başvuru tarihleri gibi önemli bilgileri içeriyor. Adaylar, ilgili ilanlara ulaşmak için kurum isimlerine tıklayarak detaylara erişebilirler.

Alım Yapacak Kurum veya Kuruluş ve Pozisyon Detayları KPSS Şartı Alınacak Personel Son Başvuru Tarihi
PTT - 10.000 Bekleniyor
GSB Var 950 Bekleniyor
KPSS 2024/1 Var 2.500 18/07/24
KPSS 2024/2 Var 2.500 26/12/24
Korucu Alımı Yok 5.000 Bekleniyor
PMYO Yok 2.500 Bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Var 11.715 Bekleniyor
POMEM ve PMYO - 5.000 Bekleniyor
İBB Var 3.000 Bekleniyor
Sağlık Bakanlığı - 36.000 Bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Var 2.065 Bekleniyor
PA Bekçi Yok 10.000 Bekleniyor
THY Yok 1.900 Bekleniyor
Adalet Bakanlığı Var 22.984 Bekleniyor
İletişim Başkanlığı Var 5 19/07/24
Ankara Üniversitesi Var 3 12/07/24
Ziraat Bankası Yok 870 19/07/24
Van Korucu Yok 14 12/07/24
Jandarma Yok 523 25/07/24
KOP Yok 9 19/07/24
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KPSS 50 53 15/07/24
Bartın Üniversitesi KPSS 50 1 22/07/24

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Başvuru yapacak adayların öncelikle ilan detaylarını dikkatlice incelemesi gerekiyor. İlgili kurumların belirlediği KPSS şartları, kontenjanlar ve son başvuru tarihleri gibi bilgilere dikkat edilmelidir.

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Son Başvuru Tarihleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuruların son tarihleri kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Adayların başvuru yapmadan önce son başvuru tarihlerini kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, bazı kurumlar KPSS şartı ararken bazıları KPSS şartı olmadan alım yapmaktadır.

Öne Çıkan Kurumlar ve Alım Sayıları

PTT: 10.000 personel alımı bekleniyor

GSB: 950 personel alımı için KPSS şartı aranıyor.

Sağlık Bakanlığı: 36.000 personel alımı planlanıyor.

Adalet Bakanlığı: 22.984 personel alımı bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı: 11.715 personel alımı yapılacak.

İlan Detaylarına Erişim ve Başvuru Süreci

İlan detaylarına ulaşmak için adaylar, İşin Olsa tarafından hazırlanmış olan güncel ilan tablosunu kullanabilirler. Bu tabloda yer alan kurum isimlerine tıklayarak, ilgili alım detaylarına kolayca erişim sağlayabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye de buradan ulaşmak mümkündür.

Temmuz Ayında Kamuya Binlerce Yeni Alım

Temmuz ayı itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında binlerce yeni alım yapılacak. KPSS şartı ile veya KPSS şartı olmadan yapılacak bu alımlara başvurmak isteyen adaylar, başvuru koşullarını ve ilan detaylarını dikkatlice incelemelidir.

İLAN LİNKLERİ: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

İLAN LİNKLERİ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

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