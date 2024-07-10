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Ücretli öğretmen başvuruları başladı mı? 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar ve kontenjanlar...

Yeni eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte, binlerce öğretmen adayının gözü kulağı ücretli öğretmenlik başvuru takviminde. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapmak isteyenler, başvuru tarihlerini heyecanla bekliyor. Peki, Ücretli öğretmen başvuruları başladı mı? 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:25 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:48
Ücretli öğretmen başvuruları başladı mı? 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar ve kontenjanlar...

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2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurulmaya başlandı. Peki, ücretli öğretmen başvuruları başladı mı? 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte şartlar ve kontenjanlar...

2024-2025 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Ücretli öğretmenlik için başvurular ilçelere göre farklılık gösteriyor. Kimi ilçelerde ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başladı.



Bulunulan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfası takip edilerek başvuru tarihleri ve kontenjanlarını öğrenilebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sayfasında yer alan ön başvuru formu doldurularak yapılıyor.

Genel olarak aranan şartlar şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



4. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.


6. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.

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