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BİLSEM 2024 öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? BİLSEM atama sonuçları ne zaman açıklanır? MEB tercih ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama tercih tarihlerini duyurdu. 2024 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. Bu süreçte öğretmenlerin tercih yapabilmeleri için sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan almaları gerekecek. Peki, BİLSEM atama sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 13:02 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 13:02
BİLSEM 2024 öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? BİLSEM atama sonuçları ne zaman açıklanır? MEB tercih ekranı!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen BİLSEM öğretmen atama tercih tarihleri açıklandı. Adayların beklediği BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından atama tercihleri gerçekleştirilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 9-11 Temmuz arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile bildirilecek. Atama için tercihler ise 18-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Tercihlerin tamamlanmasının ardından MEB atama sonuçlarını ilan edecek. MEB öğretmen atama sonuçları 24 Temmuz 2024 tarihinde belli olacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.

2. Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

3. Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

5. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

6. Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.


8. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir.

Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

9. 40 ve üzeri puan almış öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.Sözlü sınav puanları da sadece başvuru yapılan yıl için geçerli sayılacak olup, bir sonraki yıl için kullanılamayacaktır.

10. Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecektir.

11. Yayımlanan kontenjanlar Bakanlıkça güncellenebilecektir. Yapılan güncellemeler il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

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