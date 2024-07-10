BİLSEM 2024 öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? BİLSEM atama sonuçları ne zaman açıklanır? MEB tercih ekranı!

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.



2. Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.



3. Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.



4. Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.



5. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.



6. Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacaktır.



7. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.





8. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir.



Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecektir.



9. 40 ve üzeri puan almış öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.Sözlü sınav puanları da sadece başvuru yapılan yıl için geçerli sayılacak olup, bir sonraki yıl için kullanılamayacaktır.



10. Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecektir.



11. Yayımlanan kontenjanlar Bakanlıkça güncellenebilecektir. Yapılan güncellemeler il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.