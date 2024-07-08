JSGA Subay Alımı ve JAMYO Astsubay Alımı için YKS Şartları

JSGA Subay Alımı için: Adayların YKS'de Eşit Ağırlık, Sayısal veya Sözel puan türlerinden ilgili sıralamada yer almaları gerekmektedir. Ayrıca, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için puanların %80'ini almış olmaları şarttır.

JAMYO Astsubay Alımı için: Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT), en az 450.000'inci sırada yer alan adayların puanları dikkate alınacaktır.