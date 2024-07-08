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8-25 Temmuz Jandarma 2024 Yılı JSGA ve JAMYO Yüzlerce Subay ve Astsubay Öğrenci Alımı! İşte Başvuru Şartları

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası toplamda 523 askeri öğrenci alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar, hem subay hem de astsubay pozisyonları için gerçekleştirilecek. Açıklanan kontenjanlar, Jandarma teşkilatının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel eksikliğini kapatmayı hedefliyor. Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu önemli duyurusu, güvenlik ve kolluk kuvvetleri kariyeri hedefleyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. 2024 YKS sonuçlarına göre yapılacak olan bu alımlarla, 523 genç askeri eğitim alarak Jandarma saflarına katılacak.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:03 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:03
8-25 Temmuz Jandarma 2024 Yılı JSGA ve JAMYO Yüzlerce Subay ve Astsubay Öğrenci Alımı! İşte Başvuru Şartları

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Başvurular, 5 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını Jandarma Personel Temin adresi üzerinden internet üzerinden yapacaklardır.

523 Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımı Gerçekleştirilecek

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) bünyesinde 523 subay ve astsubay öğrencisi alınacağını belirtti. Alımlar şu şekilde dağılım gösterecek:

JAMYO için: Toplam 283 erkek ve 4 kadın öğrenci alımı yapılacak.

JSGA için: 200 erkek öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yayımlanan öğrenci alım kılavuzunda, adayların başvuru şartları ve kontenjan bilgileri detaylı olarak yer alıyor.

Subay ve Astsubay Alımı için Genel Şartlar

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Evli, çocuklu olmamak veya bir kadınla nikahsız yaşamamak.

2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmak.

Silah taşıma veya silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak.

Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görüyor olmamak.

Terör örgütü üyeliği bulunmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

JSGA Subay Alımı ve JAMYO Astsubay Alımı için YKS Şartları

JSGA Subay Alımı için: Adayların YKS'de Eşit Ağırlık, Sayısal veya Sözel puan türlerinden ilgili sıralamada yer almaları gerekmektedir. Ayrıca, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için puanların %80'ini almış olmaları şarttır.

JAMYO Astsubay Alımı için: Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT), en az 450.000'inci sırada yer alan adayların puanları dikkate alınacaktır.

Başvurular, 5 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını Jandarma Personel Temin adresi üzerinden internet üzerinden yapacaklardır.

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