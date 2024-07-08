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İŞKUR TYP 8 Temmuz ilanları geldi: TYP personel alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), dönemsel olarak Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu personeli karşılamak amacıyla yapılmaktadır. 2024 yılı için yayımlanan yeni TYP personel alımı ilanları ile birlikte yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Valilik, kaymakamlık, il özel idaresi ve bakanlıklar gibi kurumlar bünyesinde yapılacak bu alımlar, geçici madde 5 kapsamında gerçekleştirilmektedir.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:10 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:10
İŞKUR TYP 8 Temmuz ilanları geldi: TYP personel alımı başvuru şartları nedir?

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İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı ilanları yayımlandı ve bu ilanlar, iş arayanlar için büyük fırsatlar sunuyor. Güncel listelerle sunulan bu iş fırsatlarını kaçırmamak için detayları dikkatle incelemenizi tavsiye ederiz. TYP programı, istihdamı artırmak ve toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş olup, birçok sektörde geçici istihdam olanakları sağlamaktadır.
TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir. Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler ve belgeler bulunmaktadır, bu yüzden başvuru sürecini dikkatlice takip etmek önemlidir.

TYP Personel Alımı: Güncel İlanlar ve Başvuru Detayları

İŞKUR tarafından yayımlanan TYP personel alımı ilanları, belirli kriterler doğrultusunda başvuruları kabul etmektedir. Adaylar, ilan edilen pozisyonlar için belirtilen başvuru şartlarını taşıdıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte güncel ilanlar ve başvuru detayları:

Toplum Yararına Program (TYP), kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla işsiz kişilere geçici olarak gelir desteği sağlamak için oluşturulan bir programdır. TYP kapsamında alınan personel ve işçiler, genellikle temizlik hizmetleri ve diğer kamu hizmetlerinde görevlendirilir. Bu program, işsiz vatandaşların geçici süreliğine istihdam edilmesini sağlamakta ve kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine katkıda bulunmaktadır

TYP Personel Alımı Başvuru Şartları

TYP personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, başvuruların doğru ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. İşte başvuru şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

TYP Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

TYP personel alımı başvuruları, yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, İŞKUR e-şube sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sürecinde izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  1. İŞKUR e-şube sistemine giriş yapmak (e-Devlet şifresi ile)
  2. TYP ilan arama bölümünden uygun ilanları bulmak
  3. İlan numarasını girerek başvuru yapmak

2024 Yılı İçin Güncel TYP Personel Alımı Listesi

Çankırı ve çevresinde çeşitli ilçelerde toplam 104 kişi işe alınacak - İlan Numaraları: 321107, 321197, 321198, 321199, 321295, 321296, 321297, 321298
Bitlis TYP Personel Alımı:
Son müracaat günü: 8 Temmuz 2024

Manisa'da çeşitli bölgelerde toplam 56 kişi için iş fırsatları bulunmaktadır - İlan Numaraları: 321103, 321104, 321106, 321108
Son müracaat günü: 8 Temmuz 2024

TYP Personel Alımında Değişiklikler

Geçici madde 5 kapsamında TYP personel alım süresinde değişiklik yapılmıştır. Önceden 6 ay olan çalışma süresi, yapılan duyuru ile 9 aya çıkarılmıştır. Bu değişiklik, TYP personelinin daha uzun süreli çalışabilmesine olanak tanımaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

TYP başvuruları, İŞKUR'un online platformu aracılığıyla yapılacaktır. Adaylar, e-Devlet şifrelerini kullanarak İŞKUR TYP Arama sayfasına giriş yapmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra, aşağıda sıralayacağımız ilçe listesini referans alarak ilgili pozisyonlar için arama işlemi gerçekleştirebilirler. Bu süreç, adayların uygun iş ilanlarını kolayca bulmalarını ve başvuru süreçlerini hızlandırmalarını sağlar.

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