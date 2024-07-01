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Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Sözlü sınav sonuç tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında mülakat süreci, 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Adaylar, branşlarına göre değerlendirilecek ve sözlü sınavlar ile mülakatlarda başarı elde edenler, atanmaya hak kazanacaklar. Mülakat tarihleri ve saatleri, atama sürecinde büyük bir önem taşıyor. İşte, öğretmen adaylarının merak ettiği tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 14:33 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 14:34
Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Sözlü sınav sonuç tarihi!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat tarihleri ve detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği atamalar, öğretmen adayları arasında büyük bir heyecan yarattı. Çeşitli branşlardan yapılacak atamalar için adaylar, sözlü sınavlara hazırlanmaya başladı. İşte, öğretmen adaylarının merak ettiği tüm detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran günü yapıldı. Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleşecek mülakatlar kılavuzda belirlenen adımlara göre gerçekleşecek.

Sonuç tarihi hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğreneceklerdir.



2. Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacaktır. Başvuru numarası sadece bu sözlü sınav uygulamasında kullanılacak olup başka herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.

3. Rehberlik alanından sınava alınacak adaylar Ek-6B diğer adaylar Ek-6A Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuna göre sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür; alanıyla ilgili bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyledeğerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacaktır. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevliolduklarını sınav günü öğreneceklerdir. Komisyon üyelerinin kişisel bilgileri herhangi bir yerde kullanılmayacak, komisyonda görevli personele kullanıcı adı tanımlanacaktır. Komisyon üyeleri, sözlü sınav salonuna kesinlikle cep telefonu vb. iletişim araçları ile giremeyeceklerdir.

5. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacaktır.

6. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı alınacaktır.

7. Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap kâğıdına el yazısı ile yazarak imzalayacaklardır. Soru cevap kâğıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru cevap kâğıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi hâlinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacaktır.

8. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

9. Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.

10. Adaylar sözlü sınava; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik / mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç); banka / kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb.gıda / tüketim maddeleriyle giremezler.

11. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.

12. Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranına ayrı ayrı girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacaktır.



13. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir.

14. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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