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PTT personel alımı tarihi 2024! PTT memur alımı başvuru şartları: Gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi...

PTT, 2024 yılında personel alımlarını kendi resmi web sitesi üzerinden duyurmaktadır. Geçmiş yıllarda avukat, mühendis, gişe ve büro çalışanları, postacı, güvenlik ve temizlik personeli gibi farklı pozisyonlarda alımlar yapan PTT, bu yıl da çeşitli kadrolar için işe alım yapacak. Başvurular, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, PTT'nin internet adresinde yer alan iş başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve detaylı başvuru şartları PTT tarafından duyurulacaktır İşte PTT'nin personel alımıyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 10:20 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 10:20
PTT personel alımı tarihi 2024! PTT memur alımı başvuru şartları: Gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi...

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2024 yılı için personel alımı yapacağını duyurdu. PTT, geçtiğimiz yıllarda avukat, mühendis, gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi birçok farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer pozisyonlarda alımların yapılması bekleniyor.

2024 PTT PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

PTT, 2024 yılı için personel alımı tarihlerini henüz açıklamamış olmakla birlikte, başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

PTT personel alımı 2024 başvuru şartları duyurusu: PTT personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?PTT personel alımı 2024 başvuru şartları duyurusu: PTT personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
PTT personel alımı 2024 başvuru şartları duyurusu: PTT personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Genel olarak PTT personel alımı için aranan şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, PTT'nin internet adresinde yer alan iş başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve detaylı başvuru şartları PTT tarafından duyurulacaktır.

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