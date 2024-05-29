VGM 9 kadro için şartları duyurdu; Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alacak! Avukat, Büro Personeli, Temizlikçi, Güvenlik...

Özel Şartlar
Mühendislik Pozisyonları için:
Eğitim Durumu: İlgili mühendislik dallarından birinden mezun olmak.
KPSS Puanı: 2022 KPSS'den belirlenen puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Sosyal Çalışmacı:
Eğitim Durumu: Sosyal Hizmet veya benzeri bir bölümden mezun olmak.
KPSS Puanı: 2022 KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Durumu: Dış mekanda çalışmaya ve seyahat etmeye engel bir sağlık sorunu olmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi:
Eğitim Durumu: Lisans mezunu olmak.
Özel Güvenlik Kimliği: Geçerli bir silahlı özel güvenlik görevlisi kimliğine sahip olmak.
Fiziksel Şartlar: Belirli bir boy ve kilo oranını karşılamak.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme
Başvurular, 29 Mayıs 2024 ile 9 Haziran 2024 tarihleri arasında, yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvurularını eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Adayların başvuru belgelerinde yanıltıcı veya yanlış bilgi vermeleri durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve hukuki işlem başlatılacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu alımı, birçok farklı pozisyon için kariyer fırsatları sunmaktadır. Adayların genel ve özel şartları dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecini doğru bir şekilde yönetmeleri önemlidir. Başvuru sonuçları, süreç tamamlandıktan sonra kurumun resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır.