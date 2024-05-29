VGM 9 kadro için şartları duyurdu; Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alacak! Avukat, Büro Personeli, Temizlikçi, Güvenlik...

Genel Şartlar



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Uygunluk: Adayların, kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şart.

Genel ve Özel Nitelikler: İlan tarihine kadar aranan özellikleri taşıyan ve bunları belgelendirebilen kişiler başvurabilir.

KPSS Şartı: ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve belirlenen asgari puanı almış olmak.

Yaş Sınırlaması: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Sağlık Durumu: Görevini yapmaya engel bir durumu olmayan adaylar kabul edilecek. Sağlık raporu istenecek.

Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Almamak: Başvuracak kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Daha Önce Kamudan İhraç Edilmemiş Olmak: Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Benzer Pozisyonda Çalışmıyor Olmak: Başvurulan pozisyonda başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.