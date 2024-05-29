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VGM 9 kadro için şartları duyurdu; Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alacak! Avukat, Büro Personeli, Temizlikçi, Güvenlik...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, son dakika açıklamasıyla çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum, 122 sözleşmeli işçi alımı yapacak. İşte genel ve özel şartlar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 14:29 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 14:30
VGM 9 kadro için şartları duyurdu; Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alacak! Avukat, Büro Personeli, Temizlikçi, Güvenlik...

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Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak 122 sözleşmeli personel alımını duyurdu. Alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde gerçekleştirilecek. İşte adayların bilmesi gereken genel ve özel şartlar...

Alım Yapılacak Meslekler

Büro Personeli

Avukat,

Mühendis

(Elektrik)

Mühendis

(Harita)

Mühendis

(Makina)

Mühendis

(İnşaat)

Sosyal Çalışmacı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Destek Personeli

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Uygunluk: Adayların, kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.
Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şart.
Genel ve Özel Nitelikler: İlan tarihine kadar aranan özellikleri taşıyan ve bunları belgelendirebilen kişiler başvurabilir.
KPSS Şartı: ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve belirlenen asgari puanı almış olmak.
Yaş Sınırlaması: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.
Sağlık Durumu: Görevini yapmaya engel bir durumu olmayan adaylar kabul edilecek. Sağlık raporu istenecek.
Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Almamak: Başvuracak kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
Daha Önce Kamudan İhraç Edilmemiş Olmak: Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Benzer Pozisyonda Çalışmıyor Olmak: Başvurulan pozisyonda başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.



Özel Şartlar
Mühendislik Pozisyonları için:
Eğitim Durumu: İlgili mühendislik dallarından birinden mezun olmak.
KPSS Puanı: 2022 KPSS'den belirlenen puan türünden en az 70 puan almış olmak.



Sosyal Çalışmacı:
Eğitim Durumu: Sosyal Hizmet veya benzeri bir bölümden mezun olmak.
KPSS Puanı: 2022 KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
Sağlık Durumu: Dış mekanda çalışmaya ve seyahat etmeye engel bir sağlık sorunu olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:
Eğitim Durumu: Lisans mezunu olmak.
Özel Güvenlik Kimliği: Geçerli bir silahlı özel güvenlik görevlisi kimliğine sahip olmak.
Fiziksel Şartlar: Belirli bir boy ve kilo oranını karşılamak.



Başvuru Süreci ve Değerlendirme
Başvurular, 29 Mayıs 2024 ile 9 Haziran 2024 tarihleri arasında, yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvurularını eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Adayların başvuru belgelerinde yanıltıcı veya yanlış bilgi vermeleri durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve hukuki işlem başlatılacaktır.



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu alımı, birçok farklı pozisyon için kariyer fırsatları sunmaktadır. Adayların genel ve özel şartları dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecini doğru bir şekilde yönetmeleri önemlidir. Başvuru sonuçları, süreç tamamlandıktan sonra kurumun resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

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