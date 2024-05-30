SSK, BAĞ-KUR emeklisi ve memurun Temmuz zammında iki farklı oran! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Milyonlarca kişi zamlı maaşları için son 2 veriyi bekliyor. Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları da açıklandıktan sonra SSK, Bağ-Kur ve memurların Temmuz zammı belli olacak. Enflasyon tahminlerine göre zam oranı kimileri için yüzde 25.46, kimileri için de yüzde 20.01 olacak. Peki kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kurluların Temmuz zamlı maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem hesaplamalar...