SSK, BAĞ-KUR emeklisi ve memurun Temmuz zammında iki farklı oran! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Milyonlarca kişi zamlı maaşları için son 2 veriyi bekliyor. Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları da açıklandıktan sonra SSK, Bağ-Kur ve memurların Temmuz zammı belli olacak. Enflasyon tahminlerine göre zam oranı kimileri için yüzde 25.46, kimileri için de yüzde 20.01 olacak. Peki kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kurluların Temmuz zamlı maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem hesaplamalar...
Temmuz ayı yaklaşırken, gelir hesaplamaları da başladı. İşçilerden memurlara, emeklilerden sosyal destek alan yaşlılara engellilere kadar milyonlara yapılan ödemeler artacak. Artışta ilk 6 aylık enflasyon belirleyici olurken, zamlar için 2 farklı oran bulunuyor. İşte detayları…
ENFLASYON NE ÇIKACAK?
TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin ediliyor. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olarak gerçekleşecek.
KİMLER YÜZDE 25 ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre de bu artış yüzde 25.46 olacak.
Kamu işçilerine ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyon tahminine göre, kamu işçilerinin artışı yüzde 14.05 farkla yüzde 25.46'ya ulaşacak.