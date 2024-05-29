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EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS TERCİH EKRANI 2024! ÖSYM kılavuzu ile taban tavan puanları 2024!

23 Mayıs itibarıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte, adaylar şimdi tercih tarihleri ve taban puanları konusunda bilgi bekliyor. EKPSS, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir sınavdır ve her yıl binlerce aday bu sınava katılmaktadır.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 14:29 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 14:29
EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS TERCİH EKRANI 2024! ÖSYM kılavuzu ile taban tavan puanları 2024!

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarını açıkladı. Şimdi gözler, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sürecine çevrildi.

EKPSS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

EKPSS tercihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve tercih kılavuzu yayınlanmadı.

Ancak, sınav takvimine bakarak ve geçmiş yılları göz önünde bulundurarak tahmini bir dönem söyleyebiliriz. Genellikle EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor.



TERCİH VE YERLEŞTİRME
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

TABAN PUANLAR AÇIKLANMIŞTI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.



ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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