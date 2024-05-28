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POMEM mülakatları ne zaman yapılacak 2024? EGM 31. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri belli oldu mu?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 31. Dönem mülakat tarihleri adaylar tarafından merakla beklenirken, Polis Akademisi tarafından önemli duyurular yapıldı. Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyuruldu. Peki, 31. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı ve nasıl olacak? İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 14:29 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 14:29
POMEM mülakatları ne zaman yapılacak 2024? EGM 31. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri belli oldu mu?

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Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) başvuruda bulunan adaylar, 31. Dönem mülakat tarihlerini merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da adaylar, başvuru sürecinin ardından mülakat tarihlerinin ne zaman açıklanacağını ve sözlü mülakatın nasıl yapılacağını araştırıyorlar.

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUR?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakata tabi tutuluyor.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir.

Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

31. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Mülakat Sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir. Son dakika açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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