SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sınavsız, mülakatsız 18-54 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! Haziran ayı İŞKUR bekçi alımı start aldı!

İŞKUR üzerinden yapılan çeşitli bekçi alım ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonlarına olan ilgi büyük. Bu pozisyonlar için KPSS gerektirmeyen ve mülakat süreci olmayan alım koşulları, birçok adayın başvurmasına neden oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 16:30 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 16:33
Sınavsız, mülakatsız 18-54 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! Haziran ayı İŞKUR bekçi alımı start aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR aracılığıyla yapılan bu alımlar, özellikle genç ve iş arayan kesim için önemli bir istihdam kapısı olarak değerlendiriliyor. Başvuru sürecinin kolaylığı ve hızlı geri dönüşler, adayların bu fırsatlardan yararlanmasını teşvik ediyor. Bu ilanlar, aynı zamanda yerel istihdamı destekleyerek toplumun güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak yeni personellerin işe alınmasına olanak tanıyor.

Bekçi Alım İlanlarına Başvuru Süreci

İŞKUR'un bekçi alım ilanları, çeşitli şehirlerde ve ilçelerde daimi pozisyonlar için açıktır.

Kamuya zabıta memuru ve işçi alımı başladı!

Başvuru Koşulları ve Gereklilikler

Başvuru koşulları genellikle şu şekilde sıralanabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gibi genel şartlar aranmaktadır.

İlanlara Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesine giderek "Açık İş İlanları" bölümünden bekçi alım ilanlarına ulaşabilirler. İlgili ilanlar için sistemde üye girişi yapılması gerekebilir. İlanlara başvuru yapmadan önce adayların, ilan detaylarını ve başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri önem taşımaktadır.

Haziran ayı bekçi alımı için tıklayınız

Açık İş Pozisyonları

  1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Gaziantep / Şehitkamil
    • İlan Numarası: 00008271646
    • Son Başvuru Tarihi: 6.06.2024 (10 Gün Kaldı)

  2. Temizlik Görevlisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 4
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Esenler
    • İlan Numarası: 00008271873
    • Son Başvuru Tarihi: 7.06.2024 (11 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Beylikdüzü
    • İlan Numarası: 00008281722
    • Son Başvuru Tarihi: 9.06.2024 (13 Gün Kaldı)

  1. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Konya / Ereğli/Konya
    • İlan Numarası: 00008284578
    • Son Başvuru Tarihi: 11.06.2024 (15 Gün Kaldı)

  2. Beden İşçisi (Genel)

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Konya / Ereğli/Konya
    • İlan Numarası: 00008284457
    • Son Başvuru Tarihi: 12.06.2024 (16 Gün Kaldı)

  3. Beden İşçisi (Genel)

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 2
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Van / İpekyolu
    • İlan Numarası: 00008290722
    • Son Başvuru Tarihi: 13.06.2024 (17 Gün Kaldı)

  1. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Kocaeli / Kocaeli Merkez
    • İlan Numarası: 00008291022
    • Son Başvuru Tarihi: 13.06.2024 (17 Gün Kaldı)

  2. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 3
    • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Gaziantep / Şahinbey
    • İlan Numarası: 00008294402
    • Son Başvuru Tarihi: 14.06.2024 (18 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 3
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Üsküdar
    • İlan Numarası: 00008294710
    • Son Başvuru Tarihi: 14.06.2024 (18 Gün Kaldı)

  1. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İstanbul / Avcılar
    • İlan Numarası: 00008260686
    • Son Başvuru Tarihi: 14.06.2024 (18 Gün Kaldı)

  2. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Düzce / Gölyaka
    • İlan Numarası: 00008300077
    • Son Başvuru Tarihi: 15.06.2024 (19 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Gaziantep / Şehitkamil
    • İlan Numarası: 00008301428
    • Son Başvuru Tarihi: 18.06.2024 (22 Gün Kaldı)

  1. Güvenlik Görevlisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Bolu / Bolu Merkez
    • İlan Numarası: 00008306724
    • Son Başvuru Tarihi: 19.06.2024 (23 Gün Kaldı)

  2. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 1
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: Kocaeli / Başiskele
    • İlan Numarası: 00008306974
    • Son Başvuru Tarihi: 19.06.2024 (23 Gün Kaldı)

  3. İnşaat/İşyeri Bekçisi

    • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
    • Çalışma Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon: 2
    • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
    • Çalışma Yeri: İzmir / Konak
    • İlan Numarası: 00008316085
    • Son Başvuru Tarihi: 20.06.2024 (24 Gün Kaldı)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Milli bir ödev
İstanbul Pendik’te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları...
MHP lideri Devlet Bahçeli’den hodri meydan! ’Sinan Ateş’ resti... Kim varsa mahkemede dinlensin, müracaat yapacağımızı ilan ediyorum
Dilan Polat hakkında flaş karar! Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor
ABD’den ’PKK’ya statü kazandırıp meşru kılma’ planı! Sözde seçim müsameresinde baş aktör McGurk | İsveç’te ’teröristan’ buluşması
Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır
Astrolog Meral Güven’den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Savcılık harekete geçti
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesinde neler var? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 5 maddede anlattı
Yeni müfredat onaylandı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor
Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! İsrail Refah’ta çadırları bombaladı: Onlarca Filistinliyi diri diri yaktılar
Başkan Erdoğan Ya Kahhar dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... Hesap sorulması için her şeyi yapacağız
Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında! Portekizlilerden ilginç ifade: İşte o manşetler...
Azerbaycan’dan Fransa’ya rest: Karalama kampanyaları ve provokasyonları cevapsız kalmayacak
FETÖ elebaşı Gülen’in kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanya’da ’Baş Yüce’ cuntası
SON DAKİKA