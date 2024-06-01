SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı devam ediyor! 1-15 Haziran ayı personel alımı ilanları: İşte İŞKUR başvuru şartları

Türkiye genelinde çeşitli kamu kurumları, iş arayan vatandaşlar için geniş fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son dönemde yayımlanan ilanlar, pek çok farklı kadro için personel alımını içermekte ve kamu sektöründe iş arayanlar için geniş bir yelpazede iş olanakları sağlamaktadır. Bu ilanlar, farklı nitelik ve becerilere sahip adaylar için yeni kariyer fırsatlarının kapılarını aralamaktadır. Bu anlamda kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı devam ediyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 12:40 Güncelleme 01 Haziran 2024, 12:42
Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı devam ediyor! 1-15 Haziran ayı personel alımı ilanları: İşte İŞKUR başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı için detaylar geldi. Adayların bu fırsatları değerlendirirken, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve süreci doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Bu ilanlar, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir kariyer kapısı açıyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Kamu kurumlarına yapılacak olan personel alımlarında bazı genel şartlar aranmaktadır. İşte adayların başvuruda bulunabilmesi için gereken temel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumuna uygun olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İşte İŞKUR Güncel İlanlar ve Başvuru Tarihleri

İşte bazı önemli ilanlar ve başvuru için son tarihler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Memuru alımı için son başvuru tarihi: 28.06.2024.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel alımı: 02.06.2024.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı: 03.06.2024.

Aydın Germencik Akn Turizm: 30.05.2024.

Niğde Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 07.06.2024.

Yozgat Şefaatli SYDV: 03.06.2024.

Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi: 04.06.2024.

Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Limited Şirketi: 31.05.2024.

Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayınız

Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları İçin Tıklayınız

Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı 2024
Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı başvurusu İŞKUR'da başladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
LGS’de başarının formülü! Bu kadar kolay olur mu? demeyin: 2 şık arasında kalınırsa ne yapılmalı?
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Fenerbahçe Jose Mourinho’yu KAP’a bildirdi: İmzalar atıldı! İşte sözleşme detayları: O paylaşım gündem oldu
Serum çılgınlığı: Doktorlar bile isyan etti! Ozon, PRP, glutatyon, yara bakımı...
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek bambaşka çıktı! Gözaltına alındılar
ABD’li teknoloji şirketlerinden İsrail’e soykırım desteği: Meta, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft hepsi suç ortağı!
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden ’barış havarisi’ kesildi: Hamas’sız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı
Emekliye ikramiye zamanı: Ödeme takvimi nasıl uygulanacak? Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak?
SON DAKİKA