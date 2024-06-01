Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı devam ediyor! 1-15 Haziran ayı personel alımı ilanları: İşte İŞKUR başvuru şartları

18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen suçlardan mahkum olmamak.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İşte İŞKUR Güncel İlanlar ve Başvuru Tarihleri
İşte bazı önemli ilanlar ve başvuru için son tarihler:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Memuru alımı için son başvuru tarihi: 28.06.2024.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel alımı: 02.06.2024.
Türkiye İstatistik Kurumu, Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı: 03.06.2024.
Aydın Germencik Akn Turizm: 30.05.2024.
Niğde Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 07.06.2024.
Yozgat Şefaatli SYDV: 03.06.2024.