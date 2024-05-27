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Haziran ayı personel alımı ilanları: Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları

Türkiye genelindeki çeşitli kamu kurumları, iş arayan vatandaşlar için çeşitli fırsatlar sunuyor. Son dönemde yayımlanan ilanlar, çok sayıda farklı kadro için personel alımını kapsıyor. Bu ilanlar, kamu sektöründe iş arayanlar için çeşitlilik ve geniş bir yelpazede iş olanakları sunmakta. İlan edilen kadrolar, farklı nitelik ve becerilere sahip adaylar için pek çok yeni kariyer fırsatı açıyor.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 13:03 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 13:03
Haziran ayı personel alımı ilanları: Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları

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Adayların bu fırsatları değerlendirirken, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve süreci doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Bu ilanlar, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir kariyer kapısı açıyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Kamu kurumlarına yapılacak olan personel alımlarında bazı genel şartlar aranmaktadır. İşte adayların başvuruda bulunabilmesi için gereken temel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumuna uygun olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İşte İŞKUR Güncel İlanlar ve Başvuru Tarihleri

İşte bazı önemli ilanlar ve başvuru için son tarihler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Memuru alımı için son başvuru tarihi: 28.06.2024.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel alımı: 02.06.2024.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı: 03.06.2024.

Kütahya Belediyesi SİMPAŞ Turizm Anonim Şirketi: 27.05.2024.

Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş.: 29.05.2024.

Düzce İl Özel İdaresi Personel A.Ş.: 27.05.2024.

Aydın Germencik Akn Turizm: 30.05.2024.

Niğde Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 07.06.2024.

Yozgat Şefaatli SYDV: 03.06.2024.

Çorum Sunbeton İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 29.05.2024.

Sivas Yıldızeli Belediyesi Yılbelsan İnş. Tic. Ltd. Şti.: 27.05.2024.

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş): 27.05.2024.

Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi: 04.06.2024.

Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Limited Şirketi: 31.05.2024.

Denizli Kale Tabea Çevre Temizlik Org.İnş.Enj.San. ve Tic.A.Ş.: 29.05.2024.

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