Haziran ayı personel alımı ilanları: Kamuya zabıta memuru ve kurum dışı işçi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları

Adayların bu fırsatları değerlendirirken, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve süreci doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Bu ilanlar, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir kariyer kapısı açıyor.
Adayların bu fırsatları değerlendirirken, başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve süreci doğru bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Bu ilanlar, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir kariyer kapısı açıyor.
Kamu kurumlarına yapılacak olan personel alımlarında bazı genel şartlar aranmaktadır. İşte adayların başvuruda bulunabilmesi için gereken temel şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumuna uygun olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen suçlardan mahkum olmamak.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İşte bazı önemli ilanlar ve başvuru için son tarihler:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Memuru alımı için son başvuru tarihi: 28.06.2024.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel alımı: 02.06.2024.
Türkiye İstatistik Kurumu, Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı: 03.06.2024.
Kütahya Belediyesi SİMPAŞ Turizm Anonim Şirketi: 27.05.2024.
Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş.: 29.05.2024.
Düzce İl Özel İdaresi Personel A.Ş.: 27.05.2024.
Aydın Germencik Akn Turizm: 30.05.2024.
Niğde Çiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 07.06.2024.
Yozgat Şefaatli SYDV: 03.06.2024.
Çorum Sunbeton İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 29.05.2024.
Sivas Yıldızeli Belediyesi Yılbelsan İnş. Tic. Ltd. Şti.: 27.05.2024.
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş): 27.05.2024.
Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi: 04.06.2024.
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Limited Şirketi: 31.05.2024.
Denizli Kale Tabea Çevre Temizlik Org.İnş.Enj.San. ve Tic.A.Ş.: 29.05.2024.
Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayınız