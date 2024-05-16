MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi! Personel Temin MSB 1.829 işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır? Asil, yedek aday sorgulama ekranı!

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesi Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak . Ancak sonuçlar için bir tarih açıklaması gelmedi.

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.