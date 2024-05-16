MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi! Personel Temin MSB 1.829 işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır? Asil, yedek aday sorgulama ekranı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesinde istihdam edilmek üzere 1820 işçi alımı için beklenen kura çekimi süreci bugün başladı. Başvuru yapan adaylar, uzun süredir bu anı bekliyorlardı ve şimdi kura çekimi için geri sayım tamamlanmış durumda.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesinde istihdam edilmek üzere 1820 işçi alımı için beklenen kura çekimi süreci bugün başladı. Başvuru yapan adaylar, uzun süredir bu anı bekliyorlardı ve şimdi kura çekimi için geri sayım tamamlanmış durumda.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ HAKKINDA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak sürekli işçi alımı kura çekimi 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleşti.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI
MSB 1829 işçi alımı kapsamında Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi, Meydancı gibi birçok meslek grubundan alımlar yapılıyor.
ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB işçi alımı kura çekimi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü yapıldı.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesi Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Ancak sonuçlar için bir tarih açıklaması gelmedi.
MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
BAŞARI PUANI KAÇ?
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.