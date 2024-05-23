İlkokul mezunu olana bile 20.000 TL, 21.000 TL 22.000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları! İŞKUR Mayıs ayı açık iş ilanları

İlanlar günlük olarak güncellenmekte ve her sektörden yeni iş fırsatları sunulmaktadır. İş arayanlar, İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, İŞKUR tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak, iş bulma şansını artırabilirler.

İŞKUR İş İlanlarının Bölgesel Dağılımı

İŞKUR, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayanlara hitap ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki ilan sayısı daha fazla olsa da, Anadolu'nun diğer şehirlerinde de pek çok iş fırsatı bulunmaktadır. Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşan ilanlar, bölgesel ekonomiye de katkıda bulunuyor.