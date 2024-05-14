SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Büro memuru, temizlik işçisi, şoför, sosyal yardım görevlisi aranıyor! KPSS ŞARTSIZ personel alımı başvuru şartları! Muğla, Giresun, Ordu, Van, Konya, Balıkesir...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 farklı ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplamda 218 memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Adaylar, 16 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuru için gerekli belgeler ve detaylı bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer almaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:07 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:07
Büro memuru, temizlik işçisi, şoför, sosyal yardım görevlisi aranıyor! KPSS ŞARTSIZ personel alımı başvuru şartları! Muğla, Giresun, Ordu, Van, Konya, Balıkesir...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruyla birlikte, 15 farklı ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar hem KPSS'li hem de KPSS'siz olarak gerçekleştirilecek olup, çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

🧓 Yaşlı Evde Bakım
🧹 Yardımcı Hizmetli
🖇️ Büro Memuru
🔍 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
🧼 Temizlik İşçisi
🚛 Şoför
📊 Muhasebeci

BAŞVURU ŞARTLARI

🇹🇷 Türk vatandaşı olmak.
🚫 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
⚖️ Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak.
👨‍👦 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
🏥 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER

Muğla Dalaman SYDV
Giresun Çamoluk SYDV
Kütahya Pazarlar SYDV

Aydın Karacasu SYDV
Mardin Ömerli SYDV
Ordu Altınordu SYDV
Tekirdağ Kapaklı SYDV

Balıkesir Karesi SYDV
Konya Cihanbeyli SYDV
Ardahan Damal SYDV
Osmaniye Toprakkale SYDV

Van Erciş SYDV
Çorum İskilip SYDV
Balıkesir Savaştepe SYDV
Burdur Ağlasun SYDV
Burdur Gölhisar SYDV

Başvuru yapacak adaylar dtayları ve başvuru süreçlerini ilgili SYDV ilanlarından takip edebilirler. İlgili vakıf ilanlarına göz atarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 📄👨‍💼👩‍💼

15-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları açıklandı! En az 21.570 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!
15-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları açıklandı! En az 21.570 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!
KAMUYA 57 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI | 20 kamu kurumu KPSSli KPSSsiz alım yapacak! İşte aranan şartlar
KAMUYA 57 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI | 20 kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz alım yapacak! İşte aranan şartlar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e iade-i ziyaret! Erdoğan’dan CHP ziyareti hakkında açıklama
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Nekbe 2024: Büyük Felaket’in 76. yıldönümünde sürgün ve ilhak! Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’dan direniş mesajı: Diz çökmeyeceğiz
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kumpas açıklaması: FETÖVARİ taktikler! Kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA