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Bekçilik başvuru şartları neler 2024? 1. Dönem bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? EGM başvuru tarihi ve ekranı!

Türkiye genelinde güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları, 2024 yılının 5. ayı itibarıyla yoğun bir ilgi görmeye başladı. Bu alımlar, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama görevini üstlenmek isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. 2024 / 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları, adaylardan büyük bir talep görüyor ve bu alımların ne zaman gerçekleşeceği, başvuru şartları ve sürecin detayları merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 08:35 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 08:35
Bekçilik başvuru şartları neler 2024? 1. Dönem bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? EGM başvuru tarihi ve ekranı!

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Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bekçilerle ilgili Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından zaman zaman duyurular yapılmaktadır. Bekçi alımıyla ilgili son gelişmeler ve bekçilik başvurusunun başlaması bekleyenlerin merak konusu oldu.

BEKÇİ ALIMI 2024 / 1. DÖNEM NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik herhangi bir duyuru henüz yayımlanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,


d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,


h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,v l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

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