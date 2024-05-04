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Deneyimli deneyimsiz 4-31 Mayıs silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları ve güncel ilanlar

Güvenlik sektörüne ilgi duyanlar için İŞKUR tarafından açıklanan yeni fırsatlar, bu alanda kariyer yapmak isteyenlere eşsiz bir kapı aralıyor. Türkiye'nin önde gelen istihdam kurumlarından biri olan İŞKUR, özel sektörde güvenlik görevlisi alımlarını, KPSS puanı gerektirmeksizin duyurarak, geniş bir iş fırsatı yelpazesi sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşım, iş arayan bireylere daha esnek ve ulaşılabilir iş olanakları sağlamayı amaçlayarak, güvenlik sektöründe istihdamı artırma hedefini güçlendiriyor. İşte İŞKUR başvuru şartları ve yeni ilanlar detayları...

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 10:46 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 10:48
Deneyimli deneyimsiz 4-31 Mayıs silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları ve güncel ilanlar

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Güvenlik görevlisi pozisyonları, kişisel ve mesleki gelişim açısından önemli avantajlar sunuyor. Bu pozisyonlar, kariyer yolculuğuna yeni başlayanlar veya sektör değiştirmek isteyenler için oldukça cazip olabilir. İŞKUR'un bu girişimi, bireylerin güvenlik sektörüne giriş yapmasını kolaylaştırırken, aynı zamanda sektörde nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya da odaklanıyor. Güvenlik görevlisi alımlarında KPSS puanı aranmayacak. Ancak adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. İŞKUR'un duyurusuyla başlayan güvenlik görevlisi alımlarına yoğun ilgi var! Başvurular hızla devam ediyor ve kontenjanlar dolmaya başlıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, başvurunuzu zamanında yapın ve iş hayatına adım atın!

Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları

TC vatandaşı olmak

En az 18 yaşında olmak

Sağlık sorunu bulunmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

En az lise mezunu olmak

Güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alım Detayları ve Kontenjanlar

Toplamda 1003 güvenlik görevlisi, 251 silahlı güvenlik görevlisi ve 1567 silahsız güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru süreleri ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Başvuruları kaçırmamak için İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünü düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

Silahlı Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruları yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Başvurunuz onaylandığında, sizinle iletişime geçilecek. Başvuru sırasında ilanlardaki özel şartları dikkatlice okumanız önemlidir. Bu fırsatı kaçırmayın, iş hayatına güvenlik görevlisi olarak adım atın!

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Alımı Başvuru İçin Tıklayınız

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Alım Başvuru İçin Tıklayınız

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