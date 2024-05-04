Deneyimli deneyimsiz 4-31 Mayıs silahlı silahsız binlerce güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR başvuru şartları ve güncel ilanlar

Güvenlik görevlisi pozisyonları, kişisel ve mesleki gelişim açısından önemli avantajlar sunuyor. Bu pozisyonlar, kariyer yolculuğuna yeni başlayanlar veya sektör değiştirmek isteyenler için oldukça cazip olabilir. İŞKUR'un bu girişimi, bireylerin güvenlik sektörüne giriş yapmasını kolaylaştırırken, aynı zamanda sektörde nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya da odaklanıyor. Güvenlik görevlisi alımlarında KPSS puanı aranmayacak. Ancak adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. İŞKUR'un duyurusuyla başlayan güvenlik görevlisi alımlarına yoğun ilgi var! Başvurular hızla devam ediyor ve kontenjanlar dolmaya başlıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, başvurunuzu zamanında yapın ve iş hayatına adım atın!