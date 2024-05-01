35 bin TL’ye KPSS’li - KPSS’siz fellik fellik aranıyor! 38 bin 625 memur alımı! Güvenlik, temizlik görevlisi, işçi, uzman, hemşire, tekniker...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun, yazılım alanında en az 3 diğer alanlarda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyen adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 23:59:59'a kadar sürecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda alınacak.

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. 17 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

SPK, Ankara Merkez veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık hizmetleri sınıfında buluna 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel alımı yapacak. SPK personel alımı başvuruları 16 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

OGM 90 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu. Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Ayrıca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 adet aşçı, 3 adet aşçı yardımcısı, 1 adet elektrikçi, 1 adet kaynakçı, 2 adet sıhhi tesisatçı, 2 adet iş makinası operatörü, 1 adet traktör operatörü, 15 adet garson, 2 adet pastacı, 12 adet temizlik görevlisi, 5 adet bulaşıkçı, 8 adet seracı, 5 adet diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar, 3 adet kimya laboratuvarı teknisyeni olmak üzere toplamda 64 adet geçici işçi alımı yapılacak. 29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle de 23 hemşire, 2 sağlık fizikçisi, 1 büro personeli, 1 teknisyen (İnşaat Teknisyeni) olmak üzere toplamda 33 sözleşmeli personel alımı yapacak.