KAMUYA 38 BİN PERSONEL Aranıyor! İŞKUR Minimum 34 Bin 860 TL Maaşla Başvuruları Başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Bilişim Personeli Alımı



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yazılım ve bilişim alanında uzman 41 sözleşmeli personel alacak. Adayların ilgili fakültelerden mezun olmaları ve belirli bir tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Eğitim Sektörü: Üniversiteler Arası Personel Rekabeti



Çeşitli üniversiteler de personel alımı yapacak. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Erciyes Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi gibi kurumlar, akademik ve idari pozisyonlar için geniş çapta alımlar planlamıştır. Bu alımlar, KPSS puanlarına göre yapılan sıralama ile gerçekleştirilecek.

Özel Sektör Deneyimi Olanlara Kamuda Yer



SPK ve Rekabet Kurumu gibi finans ve regülasyon alanında faaliyet gösteren kurumlar, sektör deneyimi olan profesyonelleri bünyelerine katmaya hazırlanıyor. Bu pozisyonlar için başarı sıralamaları ve sınavlar düzenlenecek.

ÇAYKUR ve TÜRKŞEKER Gibi Kurumlar İşçi Alımı Yapacak



Tarım sektöründe faaliyet gösteren ÇAYKUR ve TÜRKŞEKER, mevsimlik ve sürekli işçi pozisyonları için büyük alımlar yapacak. Bu alımlar, üretim kapasitelerini artırma ve iş gücü ihtiyacını karşılama amacı taşımaktadır.

Son Başvuru Tarihleri ve İşlem Rehberi Her kurum için son başvuru tarihleri farklılık göstermektedir. Adayların başvurularını planlanan tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular genellikle e-Devlet ve ilgili bakanlıkların kariyer portalları üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, başvuru koşulları ve detayları için ilan edilen resmi gazete bilgilerini ve kurumların internet sitelerini dikkatlice incelemelidir. EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL? 2024 Ocak: 32.860 TL