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KAMUYA 38 BİN PERSONEL Aranıyor! İŞKUR Minimum 34 Bin 860 TL Maaşla Başvuruları Başlattı

Ülke genelinde istihdamı artırmaya yönelik adımlar atılıyor. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla birlikte 23 kamu kurumu, toplamda 38.625 personel alımı gerçekleştirecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, bu alımlara başvurarak kamu sektöründe kariyer fırsatlarını değerlendirebilecekler.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:35 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:36
KAMUYA 38 BİN PERSONEL Aranıyor! İŞKUR Minimum 34 Bin 860 TL Maaşla Başvuruları Başlattı

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2024 yılında, Türkiye'nin çeşitli kamu kurumları büyük bir personel alım kampanyası başlattı. Toplamda 23 kamu kurumu, 38.625 yeni memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kampanya, geniş çaplı bir istihdam fırsatı sunarak pek çok alanda nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

Alımlar, sağlık, eğitim, bilişim, teknik hizmetler ve daha pek çok sektörü kapsayacak şekilde planlandı. Her kurum, farklı niteliklere ve pozisyonlara göre personel alacak. İşte bazı önemli duyurular:

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Sağlık Bakanlığı: Büyük Çaplı Sağlık Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. Bu alım; doktorlar, hemşireler, sağlık teknikerleri ve diğer sağlık profesyonellerini içerecek. Bu geniş çaplı alım, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacını taşımaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Bilişim Personeli Alımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yazılım ve bilişim alanında uzman 41 sözleşmeli personel alacak. Adayların ilgili fakültelerden mezun olmaları ve belirli bir tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Eğitim Sektörü: Üniversiteler Arası Personel Rekabeti

Çeşitli üniversiteler de personel alımı yapacak. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Erciyes Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi gibi kurumlar, akademik ve idari pozisyonlar için geniş çapta alımlar planlamıştır. Bu alımlar, KPSS puanlarına göre yapılan sıralama ile gerçekleştirilecek.

Özel Sektör Deneyimi Olanlara Kamuda Yer

SPK ve Rekabet Kurumu gibi finans ve regülasyon alanında faaliyet gösteren kurumlar, sektör deneyimi olan profesyonelleri bünyelerine katmaya hazırlanıyor. Bu pozisyonlar için başarı sıralamaları ve sınavlar düzenlenecek.

ÇAYKUR ve TÜRKŞEKER Gibi Kurumlar İşçi Alımı Yapacak

Tarım sektöründe faaliyet gösteren ÇAYKUR ve TÜRKŞEKER, mevsimlik ve sürekli işçi pozisyonları için büyük alımlar yapacak. Bu alımlar, üretim kapasitelerini artırma ve iş gücü ihtiyacını karşılama amacı taşımaktadır.

Son Başvuru Tarihleri ve İşlem Rehberi

Her kurum için son başvuru tarihleri farklılık göstermektedir. Adayların başvurularını planlanan tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular genellikle e-Devlet ve ilgili bakanlıkların kariyer portalları üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, başvuru koşulları ve detayları için ilan edilen resmi gazete bilgilerini ve kurumların internet sitelerini dikkatlice incelemelidir.

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2024 Ocak: 32.860 TL

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