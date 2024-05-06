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İŞKUR başvuru ekranı: 18-55 yaş arası hastanelerde çalışacak personel alınıyor! Sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat doğdu! İŞKUR'un son duyurusuyla birlikte, çeşitli hastane ve sağlık kurumlarında görev alacak personel alımları başladı. Bu, sağlık alanında çalışmayı hayal edenler için önemli bir kapının açıldığı anlamına geliyor. Başvuru şartları ve detaylarıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde sizi bekliyor. Sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için bu an, hayal ettikleri mesleğe adım atmak için mükemmel bir zaman. İşte sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları detayları geldi.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 08:53 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 08:53
İŞKUR başvuru ekranı: 18-55 yaş arası hastanelerde çalışacak personel alınıyor! Sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu

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Sağlık sektörü, bir toplumun temel yapı taşlarından biri olarak hem bireylerin hem de genel olarak toplumun refahını destekleyen hayati bir sektördür. Bu alanda çalışmak, insanların hayatlarını doğrudan etkileyerek büyük bir memnuniyet ve kişisel başarı hissi sunar. Son zamanlarda, İŞKUR tarafından yapılan bir duyuru, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için umut dolu yeni kapılar açtı. Bu duyuru, çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına yapılacak personel alımları hakkında bilgiler içeriyor ve bu dinamik sektörde çalışma fırsatı arayanlar için oldukça heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları haberimizde var.

KPSS Şartı Yok! Genel Başvuru Şartları

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi pozisyonu için adaylardan KPSS şartı aranmayacak. Genel başvuru şartları ise şöyle:

En az ilköğretim mezunu (İlana göre farklılık gösterebilir)

18 yaşını tamamlamış

Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen

İletişim ve planlama becerileri gelişmiş

Hizmet ve çözüm odaklı

Ekip çalışmasına yatkın

Provizyon ve fatura işlemlerine hakim

MS Office programlarına hakim

Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan

Giyimine özen gösteren, güler yüzlü

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek

Hasta Kayıt Görevlisi Alımı Online Başvuru İmkanı

Başvuruların online olarak yapılacağı belirtildi. Başvuru yapmak isteyenler en yakın İŞKUR şubesine giderek veya İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların nasıl yapılacağı ve son başvuru tarihleri için İŞKUR'un resmi web sitesi takip edilmelidir.

İŞKUR'un duyurusuna göre, çeşitli illerde Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi pozisyonu için yapılan alımların tarih ve referans numaraları aşağıdaki gibidir:

İstanbul

  • 24.05.2024 - Ref. No: 00008179705
  • 27.05.2024 - Ref. No: 00008247396
  • 28.05.2024 - Ref. No: 00008246751
  • 01.07.2024 - Ref. No: 00008194285

Kocaeli

  • 24.05.2024 - Ref. No: 00008236379
  • 16.06.2024 - Ref. No: 00008156197
  • 23.06.2024 - Ref. No: 00008235758

İzmir

  • 15.06.2024 - Ref. No: 00008215596

Bursa

  • 25.05.2024 - Ref. No: 00008242401

Sınavsız hasta kabul kayıt görevlisi alımı için tıklayınız

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